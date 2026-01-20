Les médias français saluent Phu Quôc comme nouveau symbole de la renaissance du tourisme en Asie

EnVols , le magazine de bord de la compagnie aérienne nationale française, a récemment mis en avant Phu Quôc comme nouveau symbole de la renaissance du tourisme en Asie, soulignant sa capacité rare à concilier infrastructures modernes et patrimoine local préservé.

Dans son dernier article consacré à la plus grande île du Vietnam, EnVols note que Phu Quôc s'est imposée comme "l'une des destinations les plus prometteuses de 2026". Cette évaluation est étayée par les données de la plateforme de voyage en ligne Expedia, qui montrent une augmentation de 53% des recherches internationales concernant Phu Quôc en quelques mois seulement. Ce classement repose notamment sur les critères du Smart Travel Health Check, un nouveau référentiel conçu pour identifier les destinations offrant des expériences de voyage authentiques, de qualité et durables.

En comparant Phu Quôc à d'autres îles renommées de la région, le journaliste Dorian Dumont souligne l'atout concurrentiel majeur de l'île dans une observation pertinente : "Alors que de nombreuses destinations asiatiques ont progressivement perdu leur identité sous l'effet du tourisme de masse, Phu Quôc a su préserver son charme authentique tout en développant des infrastructures haut de gamme et durables."

Selon EnVols, c'est cette stratégie de développement sélectif qui a permis à Phu Quoc de privilégier la valeur à long terme plutôt que le simple nombre de visiteurs. Dans le sud de l'île, des complexes hôteliers haut de gamme tels que le Premier Village Phu Quoc Resort, le New World Phu Quoc Resort et le JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay sont cités comme des exemples parfaits d'une harmonieuse combinaison d'architecture raffinée, de paysages naturels et d'inspiration culturelle locale. Ces établissements séduisent une clientèle que EnVols décrit comme "en quête d'un luxe discret et d'un lien profond avec la nature".

À travers le prisme romantique caractéristique de la presse française, Phu Quôc apparaît comme "un hommage à la nature". Souvent surnommée "l’île perle du Vietnam", Phu Quôc abrite un écosystème d’une remarquable diversité : des plages de sable blanc et fin comme Bai Sao et Bai Kem, régulièrement classées parmi les plus belles d’Asie, à un intérieur luxuriant de collines, de cascades et de forêts denses, idéal pour la randonnée et l’aventure.

L’auteur met particulièrement en avant le parc national de Phu Quôc, réserve de biosphère reconnue par l’UNESCO, comme preuve irréfutable de la valeur écologique de l’île. Dans ce cadre naturel préservé, les voyageurs soucieux de l’environnement peuvent observer des macaques, des calaos et des orchidées sauvages rares, et ainsi s’immerger pleinement dans l’écosystème local.

Cependant, la beauté naturelle ne suffit pas. Le renouveau touristique de Phu Quôc repose également sur une offre d’expériences uniques et originales, développées grâce à des écosystèmes touristiques, de loisirs et de villégiature durables et bien planifiés. Les visiteurs sont souvent surpris de découvrir que Phu Quôc est la seule destination au monde à proposer deux feux d'artifice chaque soir, intégrés à des spectacles de renommée internationale tels que "Le Baiser de la Mer" et "La Symphonie de la Mer".

L'île offre également des expériences immersives pour vivre une nature spectaculaire : une promenade sur le Pont du Baiser permet d'admirer le soleil se reflétant entre ses deux travées ; on peut aussi emprunter le plus long téléphérique à trois câbles du monde pour rejoindre l'île de Hon Thom et profiter d'une vue imprenable sur l'immensité de l'océan au large de Phu Quôc.

Dans un contexte de forte reprise du tourisme régional, Phu Quôc se distingue comme un exemple éloquent de la manière dont la croissance peut s'harmoniser avec la préservation de son identité.

C'est précisément cet équilibre rare qui a permis à l'Île des Perles de dépasser le simple statut de station balnéaire tropicale classique et de devenir un nouveau symbole du tourisme asiatique à l'ère post-pandémique, où nature, culture et expériences exceptionnelles se conjuguent pour créer un attrait durable auprès des voyageurs du monde entier.

