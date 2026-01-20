Phu Quôc accélère les travaux d'infrastructure pour l'APEC 2027

Le Comité populaire de la zone spéciale de Phu Quôc, province d'An Giang, au cœur du Delta du Mékong, accélère la mise en œuvre des projets liés à la Semaine des dirigeants économiques de l'APEC 2027 (APEC 2027).

Parallèlement, le Comité procède à la vérification de l'origine des terres, à l'accompagnement à la reconversion professionnelle, à l'insertion professionnelle, au relogement et à d'autres mesures pour les personnes affectées par les expropriations.

Les autorités locales examinent actuellement la liste des responsables, membres du Parti, fonctionnaires et employés du secteur public de l'île qui possèdent des terres, ainsi que celle des personnes dont les proches possèdent des terres concernées par les expropriations pour les projets d'infrastructure liés à l'APEC 2027. Cette démarche vise à garantir la transparence, à prévenir les malversations et à maintenir la discipline, tout en renforçant la communication et la mobilisation afin d'accélérer les indemnisations et les opérations de déblaiement.

En prévision de l'événement, le gouvernement déploie en urgence une série de projets d'infrastructures clés, la priorité étant donnée à la construction de zones de relogement afin de stabiliser les conditions de vie des résidents touchés et de garantir le respect du calendrier des travaux.

La zone de relogement d'An Thoi, d'une superficie de 23,87 hectares, comprend 200 parcelles de terrain pour un investissement total de 1.600 milliards de dôngs (60,9 millions de dollars). Les relevés et l'inventaire sur site sont terminés, tandis que l'évaluation hors site des 485 ménages concernés a atteint 100%, créant ainsi des conditions favorables à la construction.

La zone de relogement de Cua Can s'étend sur 98,2 ha et devrait créer 3.620 parcelles, pour un investissement total de 1.650 milliards de dôngs. Plus de 96 ha du site sont des terres forestières gérées par le Parc national de Phu Quôc. Les procédures de changement d'affectation des sols sont terminées, les entreprises de construction ont été sélectionnées et les préparatifs de construction sont en cours.

Parallèlement, la zone de relogement de Hô Suôi Lon s'étend sur 30,15 ha et comprend plus de 690 parcelles de terrain et des terrains pour 637 logements, pour un investissement total de 1.300 milliards de dôngs. L'avancement des relevés topographiques dépasse légèrement les 62% en raison des difficultés rencontrées pour contacter les propriétaires fonciers et de la coopération limitée de certains ménages. Les autorités poursuivent le travail d'inventaire afin de finaliser les plans d'indemnisation.

La zone de relogement de Hàm Ninh couvre 102,85 ha et comprend 3.055 parcelles, pour un investissement total de 1.200 milliards de dôngs. Le projet inclut également des terres forestières gérées par le Parc national de Phu Quôc. La conversion des terres est achevée, les entreprises de construction ont été sélectionnées et les préparatifs de construction sont en cours.

Outre ces projets de relogement, le déblaiement des terrains est en cours pour d'autres investissements clés, notamment les réservoirs de Cua Can et Duong Dông 2, la route provinciale DT.975, le boulevard APEC, l'agrandissement de l'aéroport international de Phu Quoc et plusieurs projets de développement urbain et écotouristique à usage mixte.

Le projet d'agrandissement de l'aéroport est entravé par des empiètements fonciers complexes. Les autorités ont recensé 66 cas d'occupation illégale de terrains, couvrant plus de 47,6 ha, dont 62 ont été résolus. Les quatre autres sont toujours en cours de traitement conformément à la réglementation.

Le président du Comité populaire de la zone spéciale de Phu Quôc, Trân Minh Khoa, a déclaré que la localité mettait en œuvre d'urgence des solutions coordonnées de déblaiement des terrains afin de garantir l'achèvement des projets liés à l'APEC dans les délais impartis.

Les entreprises de construction ont commencé les travaux sur les terrains déblaiements, déployant plusieurs fronts de construction et organisant des équipes travaillant 24 heures sur 24, malgré les difficultés liées aux pénuries de matériaux et à la dépendance du transport maritime aux conditions météorologiques.

