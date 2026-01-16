Vietnam Airlines étend son réseau domestique avec quatre nouvelles lignes

La compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines lancera le 1 er février quatre nouvelles liaisons domestiques au départ de la ville portuaire de Hai Phong, dans le Nord du pays, établissant des liaisons directes vers Buôn Ma Thuôt, Cam Ranh (Nha Trang), Phu Quôc et Cân Tho.

Photo : VNA/CVN

Le nouvel horaire de vol prévoit un aller-retour quotidien sur la liaison Hai Phong - Cam Ranh. Les vols vers Cân Tho et Buôn Ma Thuôt seront assurés quatre fois par semaine, les lundis, mercredis, vendredis et dimanches, tandis que la liaison Hai Phong - Phu Quôc proposera trois allers-retours hebdomadaires, les mardis, jeudis et samedis.

Grâce à ces ajouts, Vietnam Airlines portera à six le nombre de lignes intérieures desservant Hai Phong, renforçant ainsi considérablement la connectivité aérienne directe entre ce pôle industriel et logistique en pleine expansion et les principales destinations du pays.

Pour célébrer ce lancement, la compagnie propose des tarifs promotionnels à partir de 359.000 dôngs (13,8 dollars) l’aller simple, hors taxes et frais.

Nguyên Quang Trung, directeur général adjoint de Vietnam Airlines, a déclaré que cette expansion souligne le rôle de la compagnie dans le soutien au développement local et la démocratisation du transport aérien.

Il a précisé que ces nouvelles liaisons offriront des vols directs entre Hai Phong et des destinations touristiques majeures telles que Nha Trang, Phu Quôc, les hauts plateaux du Centre et le delta du Mékong, favorisant ainsi le tourisme et les échanges socio-économiques.

À l’avenir, Vietnam Airlines prévoit de suivre de près l’évolution du marché et la demande des passagers, en procédant aux ajustements nécessaires pour optimiser l’efficacité et la pérennité de son réseau domestique, tout en contribuant au développement socio-économique aux niveaux national et local, a-t-il ajouté.

VNA/CVN