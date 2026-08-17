Phu Quôc mise sur la croissance verte avant l’APEC 2027

Portée par l’essor du tourisme et des investissements, Phu Quôc doit relever un défi majeur : développer ses infrastructures et son économie tout en préservant ses ressources en eau, ses écosystèmes et son patrimoine naturel.

>> APEC 2027 : la première ligne de métro léger de Phú Quốc accélère sa construction

>> Phú Quốc renforce son attractivité touristique avant l’APEC 2027

>> APEC 2027 : Phu Quôc en pleine transformation

>> APEC 2027, levier pour renforcer les capacités sanitaires de Phu Quôc

Photo : VNA/CVN

Au cours du premier semestre 2026, Phu Quôc a accueilli plus de 5,77 millions de visiteurs, générant des recettes touristiques globales d’environ 31.507 milliards de dôngs. Ces chiffres témoignent de la formidable dynamique de l’économie touristique, mais ils s’accompagnent également d’un "coût environnemental" non négligeable.

Chaque visiteur supplémentaire entraîne une hausse des besoins en électricité, en eau et en infrastructures, tout en augmentant la production de déchets. Du point de vue de l’économie environnementale, le tableau de la croissance reste incomplet si l’on se contente de calculer les revenus en occultant les coûts sociaux et la capacité de charge des écosystèmes. Par conséquent, la mesure de l’efficacité du développement à Phu Quôc doit désormais s’inscrire dans une nouvelle approche : équilibrer les recettes générées avec les ressources consommées et les déchets produits.

Photo : VNA/CVN

Lors de la conférence de consultation sur le projet de transition verte de Phu Quôc, le président du Comité populaire de la province d’An Giang, Hô Van Mung, a souligné que la transition verte n’est pas seulement une tendance mondiale, mais aussi une exigence impérative et urgente pour protéger et valoriser l’île d’Émeraude. Selon cette orientation, Phu Quôc ambitionne de généraliser le tri des déchets à la source à 100% des ménages d’ici à 2027, tout en se concentrant sur la restauration des écosystèmes dégradés de récifs coralliens, d’herbiers marins et de mangroves. L’environnement n’est plus perçu comme une variable à traiter après la croissance, mais comme une composante essentielle de la politique de développement.

L’échéance de l’APEC 2027 impulse un élan majeur à Phu Quôc pour déployer simultanément une multitude de projets d’infrastructures de transport, urbaines et techniques. Afin d’anticiper les besoins, la localité a lancé, le 27 février 2026, la construction de la station d’eau du réservoir de Cua Can, de la zone de traitement des déchets de Bai Bôn et de la centrale biomasse à déchets de Bai Bôn, pour un investissement total de plus de 1.238 milliards de dôngs.

Le vice-président du Comité populaire de la province d’An Giang, Lê Trung Hô, a indiqué que ces ouvrages ne visent pas seulement à répondre aux besoins immédiats liés à l’événement international, mais s’inscrivent dans une solution à long terme pour l’environnement, l’énergie et la sécurité hydrique de Phu Quôc.

Cette stratégie de développement exige que les infrastructures environnementales devancent la croissance pour la soutenir, plutôt que de courir après celle-ci pour en réparer les effets. Dès la phase de planification, les projets de zones urbaines, d’établissements hôteliers et de complexes touristiques doivent intégrer la capacité de charge du milieu naturel, l’adaptation au changement climatique et la gestion des déchets.

Photo: CTV/CVN

Les entreprises touristiques elles-mêmes sont appelées à délaisser la simple prise en compte du "coût environnemental" au profit d’une utilisation plus efficiente des ressources. Les solutions d’économie d’énergie, la réduction du plastique à usage unique et le tri des déchets permettent non seulement de réduire les coûts d’exploitation, mais aussi de renforcer la compétitivité des opérateurs face aux exigences croissantes de la clientèle internationale.

Le capital naturel qui forge l’identité de Phu Quôc repose sur sa mer, ses forêts, ses paysages et sa biodiversité. Le vice-président du Comité populaire de la province, Ngô Công Thuc, a insisté sur la nécessité de développer Phu Quôc de manière harmonieuse, en conciliant croissance économique, préservation des ressources naturelles, sauvegarde de l’identité culturelle et protection de l’environnement. C’est là un gisement d’opportunités pour l’économie circulaire. Lorsque les déchets sont recyclés, les matières organiques valorisées en circuit court et les transports verts adoptés pour réduire les émissions, le "vert" cesse d’être une charge financière pour devenir une valeur économique directe.

Le projet de transition verte de Phu Quôc prévoit également le déploiement d’une infrastructure de données vertes afin de mesurer, de notifier et de vérifier le processus de réduction des émissions, passant ainsi d’une gestion fondée sur des engagements à une gouvernance reposant sur des données factuelles.

Photo : CTV/CVN

L’APEC 2027 constitue, à cet égard, un test pour la capacité de gouvernance et la transformation du modèle de développement de la localité. Face à ce défi, le président du Comité populaire de la province d’An Giang, Hô Van Mung, a demandé aux maîtres d’ouvrage et aux entités concernées de se mobiliser pleinement pour accélérer les travaux des infrastructures dédiées au sommet. Au-delà des impératifs de calendrier et de qualité, le critère de "conformité aux orientations vertes" doit primer afin de garantir la valeur stratégique à long terme d’infrastructures appelées à fonctionner durant plusieurs décennies.

L’objectif fondamental de Phu Quôc ne réside plus aujourd’hui dans la simple quête de volumes de visiteurs, la multiplication des projets ou la hausse brute du chiffre d’affaires. L’île doit s’attacher à maximiser la valeur économique par unité de ressource exploitée tout en minimisant l’empreinte environnementale par touriste. C’est lorsque chaque sou investi allège la pression sur la nature et que chaque phase d’extension urbaine s’accompagne d’une capacité accrue de préservation environnementale que la croissance devient réellement durable.

Photo : Truong Giang/CVN

Le jalon de l’APEC 2027 offre une opportunité historique de projeter Phu Quôc sur la scène mondiale, mais sa portée majeure réside dans sa capacité à acter un tournant décisif vers un modèle d’économie insulaire et maritime vert, moderne et compétitif à l’international. Préserver la clarté des eaux, la densité des forêts et la santé des écosystèmes revient, en définitive, à sanctuariser le capital de croissance pour les générations futures.

Truong Giang/CVN