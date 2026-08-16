Hai Phong ouvre un nouvel espace de croissance

Zone de libre-échange du pays, ainsi que des zones économiques de dernière génération. Une initiative destinée à stimuler les investissements, élargir l’espace de développement et renforcer la compétitivité.

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L’émergence de zones économiques de nouvelle génération, conjuguée au lancement de la Zone de libre-échange de Hai Phong, marque une extension de l’espace économique et constitue une avancée institutionnelle majeure. Cette initiative est appelée à insuffler une dynamique de développement stratégique à l’ensemble de la zone côtière du Nord dans cette nouvelle phase.

Hai Phong, ville portuaire et véritable porte d’entrée du Nord du pays vers la mer, s’affirme comme un centre industriel, un nœud de transport et un pôle de croissance de la Région économique clé du Nord. Elle dispose des cinq modes de transport - routier, maritime, aérien, ferroviaire et fluvial - bénéficiant d’investissements coordonnés et orientés vers la modernisation, renforçant ainsi son rôle de moteur régional.

La décision du Premier ministre de créer la Zone économique spéciale de Hai Phong (5.300 ha), ainsi que celle approuvant le Plan d’aménagement général de la Zone économique côtière au sud de Hai Phong (20.000 ha), établissent le cadre juridique ouvrant un espace de croissance inédit pour la ville. Ce développement repose sur un modèle de gouvernance moderne et rationalisé, des politiques et mécanismes performants capables de rivaliser aux niveaux régional et international, et une impulsion forte pour attirer des projets d’investissement de grande envergure, de haute technologie et à forte valeur ajoutée, contribuant ainsi à renforcer le statut économique de Hai Phong.

Photo : VNA/CVN

Parallèlement, la ville a inauguré sa Zone de libre-échange, la première du genre au niveau national, dotée d’un espace inédit et de mécanismes novateurs. Ce site réunit les conditions les plus favorables en matière d’infrastructures, de fiscalité, de douanes, de commerce et de finance, afin d’attirer des capitaux de qualité, des technologies avancées et des ressources humaines hautement qualifiées venues du monde entier.

Photo : VNA/CVN

D’après Lê Ngoc Châu, secrétaire du Comité municipal du Parti, ces institutions s’appuient sur la Résolution N°226 de l’Assemblée nationale relative à l’expérimentation de mécanismes spécifiques pour le développement de la ville. Elles concrétisent aussi la N°10 du Politburo sur l’essor du secteur à capitaux étrangers, ainsi que celles adoptées lors du 3e plénum du Comité central du Parti du XIVe mandat : la N°19 sur le renouvellement du modèle de développement du Vietnam et la N°20 sur la construction et le développement du pays en tant que grande puissance maritime. Elles s’inscrivent également dans les orientations du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, visant à faire de Hai Phong une “super-métropole maritime à compétitivité mondiale, centre d’échanges logistiques et d’économie maritime de l’Asie de l’Est”.

Du point de vue des investisseurs étrangers, Park Hong Keun, directeur général de LG Innotek Vietnam Hai Phong Co., Ltd., considère la ville comme l’une des destinations d’investissement les plus compétitives et prometteuses du Vietnam. Une main-d’œuvre qualifiée, un environnement d’investissement ouvert et une coopération étroite entre le gouvernement, les secteurs et les entreprises constituent, selon lui, les principaux moteurs d’une croissance durable.

Photo : VNA/CVN

En tant que partenaire de confiance de Hai Phong, LG Innotek poursuivra ses investissements, créera davantage d’emplois de qualité, contribuera à la formation des talents et accompagnera le développement de la ville. Présente depuis 2016, l’entreprise n’a cessé d’étendre ses activités. “Le sens élevé des responsabilités des travailleurs vietnamiens, leur remarquable volonté d’apprendre et leurs compétences professionnelles de haut niveau constituent le socle de la croissance et de l’innovation continues de notre entreprise”, a affirmé Park Hong Keun.

Pour le Dr. Vo Tri Thành, ancien directeur adjoint de l’Institut central de gestion économique (Central Institute for Economic Management - CIEM), Hai Phong occupe une position stratégique au sein du pôle de croissance du Nord et joue un rôle clé comme plateforme logistique internationale, bénéficiant ainsi d’une attention particulière du Parti et de l’État. Conçue selon une approche dépassant les modèles traditionnels, la zone de libre-échange de Hai Phong est mise en œuvre de manière rapide, coordonnée et cohérente.

Photo : VNA/CVN

“Ville portuaire et industrielle forte d’une longue tradition, Hai Phong connaît aujourd’hui une transformation profonde. Au-delà de ses atouts portuaires et industriels, elle perfectionne progressivement son écosystème logistique et ses services d’accompagnement aux entreprises, confirmant ainsi son rôle de moteur de croissance”, a souligné Vo Tri Thành.

Afin de créer un environnement d’investissement stable et favorable, propice à un engagement durable des entreprises, Lê Ngoc Châu a présenté cinq priorités d’action pour les prochaines années.

Photo : VNA/CVN

Hai Phong s’attachera à bâtir une administration constructive et au service des citoyens et des entreprises, tout en améliorant la qualité de la fonction publique. Elle mettra en œuvre une planification rigoureuse, moderne et cohérente, garantissant un développement durable conciliant croissance économique, progrès social, défense et sécurité nationales.

La ville renforcera la coopération régionale et internationale pour élargir son espace de développement et ses chaînes d’approvisionnement stratégiques, affirmant son rôle de locomotive du Nord et de plateforme de connexion au sein du Triangle Hanoï - Hai Phong - Quang Ninh, des localités côtières du Nord-Est, des corridors et de la ceinture économique Vietnam - Chine, ainsi qu’avec les principaux centres économiques de l’ASEAN et du monde.

Les investissements se concentreront sur les infrastructures stratégiques - ports de Lach Huyên et de Nam Đô Son, aéroport international de Cát Bi, ligne ferroviaire Lào Cai - Hanoï - Hai Phong, axes routiers majeurs et réseaux logistiques - tout en développant des ressources humaines hautement qualifiées grâce à des partenariats renforcés entre l’État, les établissements de formation et les entreprises.

Photo : Quê Anh/CVN

Hai Phong est la seule localité du pays à avoir enregistré une croissance à deux chiffres pendant onze années consécutives. Au premier semestre 2026, son Produit intérieur brut régional (PIBR) a progressé de 11,33%, son meilleur résultat des cinq dernières années. La ville se classe ainsi troisième au niveau national, première parmi les sept villes relevant directement du ressort central et figure parmi les quatre localités affichant une croissance supérieure à 11%.

Le trafic portuaire a atteint près de 96 millions de tonnes (+11,4% sur un an), les investissements directs étrangers (IDE) se sont élevés à environ 3,1 milliards de dollars, tandis que les investissements domestiques ont dépassé 98.000 milliards de dôngs (près de 3,74 milliards de dollars).

Thu Huong/CVN