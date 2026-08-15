Bâtir une nation maritime puissante

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a signé le 28 juillet 2026 la Résolution N°20 du 3 e plénum du Comité central du Parti du XIV e mandat, affirmant clairement l’ambition historique de faire du Vietnam une grande puissance maritime.

Photos : VNA/CVN

De la réforme institutionnelle à l’essor de modèles modernes d’économie maritime, en passant par les avancées scientifiques et technologiques, le Vietnam étend son espace de croissance orienté vers la mer. Ces percées ne visent pas seulement à créer une nouvelle dynamique de développement et à renforcer la compétitivité nationale, mais traduisent aussi l’ambition de faire du pays une véritable puissance maritime.

L’adoption par le 3e plénum du Comité central du Parti du XIVe mandat de la Résolution N°20 du 28 juillet 2026 sur l’édification et le développement du Vietnam en tant que grande puissance maritime dépasse largement le cadre d’une simple décision sectorielle. Doté d’une région maritime de plus d’un million de kilomètres carrés, soit environ trois fois la superficie terrestre, le pays affirme que la mer est non seulement une souveraineté sacrée de la Patrie, mais aussi un espace de vie, un levier stratégique de développement et une source de richesses constituant la force globale de la nation.

Un nouveau paradigme pour la stratégie nationale

Le point marquant de cette Résolution est le passage résolu d’une logique d’exploitation à une gouvernance moderne des espaces maritimes, fondée sur les sciences et technologies, l’innovation, la transformation numérique et des ressources humaines hautement qualifiées comme moteurs essentiels du développement. Elle souligne également que l’édification d’une grande puissance maritime est une mission collective : celle du Parti, du peuple, de l’armée et de l’ensemble du système politique, où entreprises et citoyens occupent une place centrale.

En effet, le 22 octobre 2018, le 8e plénum du Comité central du Parti du XIIe mandat avait adopté la Résolution N°36 relative à la stratégie de développement durable de l’économie maritime vietnamienne d’ici 2030, avec une vision 2045. Ce texte marquait une étape importante en affirmant que la mer ne constitue pas seulement un espace d’exploitation des ressources naturelles, mais aussi un vecteur de croissance, d’échanges internationaux et de défense nationale. Il fixait pour objectif de faire du Vietnam une puissance maritime engagée dans un développement durable, où l’économie océanique contribue significativement à la croissance et où le pays participe de manière proactive et responsable au règlement des questions régionales et internationales.

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Dans cette continuité, la Résolution N°20 marque une nouvelle étape dans la réflexion stratégique. Alors que la N°36 mettait l’accent sur la durabilité de l’économie maritime, la N°20 poursuit une ambition plus large : bâtir une véritable puissance maritime.

Ce changement traduit un progrès dans la réflexion sur le développement, marquant une évolution profonde de la vision nationale : une économie maritime performante ne suffit pas à définir une grande puissance maritime. Celle-ci doit réunir un ensemble de capacités : une économie moderne et innovante, des compétences scientifiques et technologiques, une gouvernance efficace des espaces maritimes, des secteurs logistique et naval performants, une protection environnementale renforcée, l’application du droit en mer, la garantie de la défense et de la sécurité, une diplomatie active, des entreprises capables de se projeter vers le large et des populations littorales bénéficiant d’une vie stable.

Dans cette perspective, la mer est désormais intégrée au schéma directeur du développement national. Elle ne se limite plus à des secteurs traditionnels tels que la pêche, le pétrole et le gaz, les ports ou le tourisme. Elle devient un espace de croissance global où convergent économie, sciences et technologies, logistique, énergie, commerce international, défense, sécurité et relations extérieures.

Une gouvernance moderne

L’une des innovations majeures de la Résolution N°20 est l’exigence de passer d’une gestion sectorielle à une gouvernance intégrée et unifiée de l’espace maritime national. Cette orientation implique que le développement maritime s’inscrive dans une planification d’ensemble, afin d’éviter que chaque localité côtière développe isolément ses ports, zones économiques et industrielles ou pôles touristiques, sans coordination ni inscription dans une stratégie globale.

De même, aucun secteur ne peut plus considérer la mer sous son seul angle d’intervention ni l’appréhender selon des approches fragmentées. Il est désormais nécessaire d’adopter une vision unifiée et une coopération interrégionale étroite, articulant le développement économique avec la protection des ressources naturelles, de l’environnement et de la souveraineté nationale.

La Résolution No20 souligne également le rôle central des entreprises et des citoyens dans le développement de l’économie maritime. Il s’agit d’une évolution majeure : l’État définit le cadre institutionnel, mais ce sont les entreprises qui deviennent les forces génératrices directes de valeur et de compétitivité nationale en mer. L’expérience internationale montre que les grandes puissances maritimes disposent toutes d’entreprises de premier plan, moteurs de leur développement. La République de Corée en est un exemple emblématique : l’État y a associé sa politique industrielle à de grands groupes pour développer la construction navale, le transport maritime, la logistique et les technologies maritimes.

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Pour le Vietnam, l’objectif ne consiste pas seulement à créer des sociétés exploitant des ports, mais à faire émerger des entreprises capables de posséder des flottes hauturières, de développer des réseaux logistiques transfrontaliers, l’industrie navale, les énergies offshore, l’aquaculture de haute technologie, les services financiers et d’assurance maritime, tout en s’intégrant profondément aux chaînes de valeur mondiales. Il s’agit là de l’un des indicateurs les plus significatifs de la puissance maritime d’une nation.

Sciences et technologies ouvrent la voie vers le grand large

La Résolution N°20 identifie les sciences, les technologies, l’innovation, la trans-formation numérique et les ressources humaines hautement qualifiées comme les principaux moteurs permettant au Vietnam de s’ouvrir vers le grand large.

Au XXIe siècle, la conquête des océans repose de plus en plus sur la connaissance et la technologie plutôt que sur la seule force de travail. Les navires autonomes, les ports intelligents, l’intelligence artificielle, les données océaniques, les satellites, les robots sous-marins, les technologies d’aquaculture, l’énergie éolienne offshore ou encore les systèmes modernes d’observation et de surveillance transforment radicalement les modes d’exploitation et de gouvernance des espaces maritimes.

Cette évolution offre au Vietnam l’opportunité d’éviter un modèle de développement fondé principalement sur l’exploitation des ressources naturelles à faible valeur ajoutée.

Alors que la Résolution N°36 considérait les sciences, les technologies et les ressources humaines de haute qualité comme des facteurs déterminants du développement durable de l’économie maritime, la N°20 élève ces éléments au rang de fondements d’une grande puissance maritime. Pour maîtriser la mer, le pays doit non seulement contrôler son espace maritime, mais aussi dominer les technologies, les données et les connaissances liées au milieu marin.

Cela exige la mise en place d’un véritable écosystème moderne des sciences marines, associant universités, instituts de recherche, entreprises technologiques, centres de données, ainsi qu’un contingent d’experts en océanographie, en droit de la mer, en logistique, en finance et en gouvernance maritime.

Économie maritime et souveraineté nationale

L’un des principes directeurs de la Résolution N°20 est que le développement du pays orienté vers la mer doit aller de pair avec la protection ferme de la souveraineté maritime et insulaire. Cette relation organique signifie qu’une économie maritime dynamique génère les ressources nécessaires à la défense et à la sécurité nationales, tandis qu’un environnement maritime pacifique et stable crée les conditions propices à l’investissement des entreprises, à la vie des populations et au développement durable des activités en mer.

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L’expérience internationale montre que les grandes puissances maritimes fondent leur force globale sur une articulation étroite entre économie, science, défense et diplomatie. Le Japon lie sa politique océanique à la sécurité et à la recherche scientifique. La République de Corée associe l’essor de son industrie maritime à l’affirmation de sa puissance nationale. Singapour conjugue la performance de ses ports avec le commerce international et la sécurité maritime. Le Vietnam s’inscrit dans cette logique : développer pour accroître sa capacité à protéger la mer, et protéger la mer afin d’élargir ses espaces de développement.

L’aspiration à devenir une grande puissance maritime se traduira par l’émergence de pôles économiques compétitifs à l’échelle internationale, d’un réseau portuaire et logistique moderne, d’entreprises capables d’intégrer pleinement les chaînes de valeur mondiales, d’une industrie navale et d’énergies offshore performantes, d’un système avancé de données et d’observation océanique, de ressources humaines hautement qualifiées dans les métiers de la mer, ainsi que de communautés littorales disposant de moyens de subsistance durables.

Cette ambition repose sur la mise en place d’un système de gouvernance maritime efficace, garantissant une croissance économique conciliée avec la préservation de l’environnement, le renforcement de la défense et de la sécurité, ainsi que la consolidation de la politique extérieure. Elle contribuera au maintien de la paix, à la promotion de la coopération et à l’affirmation de la position du Vietnam en mer. C’est la voie qui permettra de concrétiser l’aspiration nationale à devenir une grande puissance maritime dans cette nouvelle ère de développement.

Nguyên Thành/CVN