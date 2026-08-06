APEC 2027 : la première ligne de métro léger de Phú Quốc accélère sa construction

Le chantier de la première ligne de métro léger (LRT) de Phu Quôc progresse à un rythme soutenu afin d'être achevé au deuxième trimestre 2027, à temps pour la Semaine des dirigeants économiques de l'APEC.

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Malgré les fortes chaleurs, des milliers d'ouvriers travaillent sans relâche, en plusieurs équipes, pour accélérer la construction de la première ligne de métro léger de Phu Quôc.

Au-delà de son rôle d'infrastructure de transport, cette ligne ambitionne de devenir une véritable vitrine architecturale, mettant en valeur l'identité culturelle vietnamienne dès l'arrivée des visiteurs sur l'île aux Perles.

Selon l'investisseur, les travaux de la première phase avancent conformément au calendrier. Les semelles des piles sont achevées à 63% et les piles elles-mêmes à 56%. Une fois ces ouvrages terminés, le chantier passera à la pose des tabliers, puis des voies, des systèmes électriques, de signalisation et des équipements d'exploitation.

Les travaux de terrassement sont également bien avancés : les fouilles atteignent 97%, le remblaiement en sable 97% et le remblaiement en terre 79%. La pose du premier tronçon de rails est prévue pour la fin août 2026.

En parallèle, la route provinciale DT.975 est réalisée de manière coordonnée, avec un taux de décaissement de 40%, soit 778 milliards de dôngs. Les travaux portent actuellement sur les structures en béton armé, le réseau de drainage et les terrassements. Les ouvrages en béton armé sont réalisés à 35%, les galeries techniques et les ouvrages de drainage à 60%, tandis que la plateforme routière atteint 40%.

Le groupe Sun Group indique que cette ligne, réalisée selon le modèle BOT (construction-exploitation-transfert), représente un investissement de près de 9.000 milliards de dôngs.

"Dès le départ, Sun Group a considéré les projets liés à l'APEC 2027 comme une mission d'une importance particulière et une grande fierté. Malgré les difficultés liées à la libération des terrains, à la hausse du coût des matériaux et de la main-d'œuvre ainsi qu'à l'importation des équipements, les travaux avancent conformément au calendrier", a déclaré Trân Minh Son, vice-président permanent du groupe.

Au-delà de sa fonction de transport, la ligne LRT entend devenir un nouveau symbole de Phu Quôc grâce à une architecture inspirée de l'identité vietnamienne. Chacune des six stations a été conçue comme une porte d'entrée culturelle racontant une facette du Vietnam aux visiteurs internationaux.

Pour le professeur associé Trân Dình Thiên, membre du Conseil consultatif du Premier ministre, le compte à rebours est désormais lancé avant l'APEC 2027. Il estime que le gouvernement et les autorités de la province d'An Giang doivent anticiper les risques, soutenir les entreprises face aux fluctuations du marché et mettre rapidement en œuvre un programme destiné à faire de Phu Quôc une destination d'envergure nationale et internationale après l'APEC 2027, afin de tirer pleinement parti de cet événement pour promouvoir l'image du Vietnam dans le monde.

Mai Quynh/CVN