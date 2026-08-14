Cà Mau réinvente son tourisme par le numérique

À l’extrême Sud du Vietnam, Cà Mau accélère la transformation de son tourisme en misant sur le numérique, la valorisation de ses patrimoines naturels et culturels, l’amélioration des infrastructures, avec l’ambition de renforcer son attractivité et sa marque touristique.

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Photo : VNA/CVN

Cà Mau s’oriente vers un développement touristique moderne, vert et durable, en faisant de la transformation numérique, de l’amélioration de la qualité des produits et du développement des infrastructures des leviers essentiels.

Forte de ses écosystèmes de mangroves, de ses espaces maritimes et insulaires, de sa culture locale et de sa position géographique particulière à l’extrême Sud du pays, la province vise, d’ici à 2030, à accueillir plus de 11,5 millions de visiteurs, dont 155.000 touristes internationaux. Les recettes du secteur devraient atteindre environ 14.700 milliards de dôngs, avec une contribution pour 4,5-5% au PIB provincial.

Dans sa stratégie de développement touristique, Cà Mau considère la promotion et la valorisation de la marque comme des missions essentielles. La province renouvelle progressivement ses méthodes de promotion, passant d’une simple présentation des destinations à la création d’interactions et d’expériences, tout en renforçant les liens entre les visiteurs et les sites touristiques.

Lors des salons et événements du secteur, organisés au Vietnam ou à l’étranger, Cà Mau intensifie la promotion de ses principales destinations, de ses produits OCOP (À chaque commune, son produit), de sa gastronomie et de ses traditions culturelles.

Les activités de communication ciblent notamment les marchés à fort potentiel comme Hanoï, Hô Chi Minh-Ville et Dà Nang, tout en consolidant la présence de la province dans les principaux pôles de transport, les gares routières, les aéroports, les médias et les réseaux sociaux.

Photo : VNA/CVN

Parallèlement à la promotion extérieure, la province s’attache à sensibiliser davantage les communautés locales au développement touristique. Les habitants sont considérés comme des acteurs essentiels dans la construction de l’image de la destination, notamment à travers la préservation des paysages, la protection de l’environnement, la promotion d’un mode de vie civilisé et la création d’un cadre accueillant et sûr pour les visiteurs.

La transformation numérique est particulièrement considérée comme un outil important pour améliorer l’efficacité de la promotion, de la communication et de la gestion touristiques. Cà Mau s’emploie à mettre en place un écosystème touristique intelligent intégrant des données sur les sites, les établissements d’hébergement, les services, les circuits et les produits caractéristiques. Ce système doit à la fois aider les autorités dans la gestion et le pilotage du secteur, faciliter l’accès des entreprises aux touristes et améliorer l’expérience de ces derniers.

La localité accélère également la numérisation des destinations grâce aux technologies 3D, à la réalité virtuelle (VR) et à la réalité augmentée (AR), notamment sur des sites emblématiques tels que le cap de Cà Mau, le parc national d’U Minh Ha, Hon Da Bac, ainsi que sur les sites historiques et les écosystèmes de mangroves. Grâce aux espaces numériques, les visiteurs peuvent découvrir et explorer les destinations avant même leur voyage, ce qui contribue à susciter leur envie de les découvrir réellement.

Selon Ly Vy Triêu Duong, directeur adjoint du Service provincial de la culture, des sports et du tourisme, dans ses zones urbaines, Cà Mau prévoit de développer des espaces nocturnes, des marchés artistiques et des rues dédiées aux spectacles, combinant gastronomie et patrimoine. La coopération avec les localités voisines, notamment Bac Liêu, est également renforcée afin de créer des circuits touristiques intégrés, d’allonger la durée des séjours et d’augmenter les dépenses des visiteurs.

Les technologies numériques sont également appliquées à la gestion de l’espace touristique grâce aux systèmes d’information géographique (SIG). Ceux-ci contribuent à la planification, à la gestion des destinations et à la fourniture d’informations en ligne. Cette démarche constitue une base importante pour permettre à Cà Mau de passer progressivement d’une promotion touristique traditionnelle à un modèle de gestion et de développement des destinations fondé sur les

Outre ses atouts naturels, Cà Mau accorde une attention particulière à la valorisation de ses richesses culturelles, historiques et communautaires afin de diversifier ses produits. Le tourisme écologique, communautaire et culturel demeure au cœur de la stratégie provinciale et constitue un moyen de renforcer l’identité propre de la destination.

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Des sites tels que le cap de Cà Mau, le parc national d’U Minh Ha, Hon Da Bac, les zones de mangroves et les nombreux sites historiques sont appelés à être reliés au sein de circuits touristiques proposant des expériences diversifiées. Parallèlement, les villages de métiers traditionnels sont progressivement structurés et associés au tourisme écologique, permettant aux visiteurs non seulement de découvrir les sites, mais aussi de mieux comprendre la vie, la culture et les moyens de subsistance des communautés locales.

Les patrimoines culturels immatériels, notamment l’art du Don ca tai tu (chant des amateurs du Sud), les fêtes populaires ainsi que les sites religieux et spirituels tels que la pagode Quan Am, l’église de Tac Say et la base de Cai Chanh, sont également considérés comme des ressources importantes pour créer des produits touristiques spécifiques.

La province prévoit d’organiser des spectacles mettant en valeur le patrimoine, associés à la narration et aux technologies scéniques modernes, afin de proposer de nouvelles expériences aux visiteurs. L’association entre traditions culturelles et technologies permet non seulement de rendre le patrimoine plus attractif, mais aussi d’élargir sa capacité de promotion auprès des jeunes générations.

Afin de transformer les atouts naturels et les capacités de promotion numérique en croissance touristique concrète, Cà Mau considère les infrastructures de transport comme l’une de ses priorités.

Le vice-président du Comité populaire provincial, Ngô Vu Thang, a indiqué que la localité accordait la priorité à l’accélération du projet d’autoroute Cà Mau - Dât Mui, à la modernisation et à l’extension de l’aéroport de Cà Mau, ainsi qu’au développement du réseau portuaire et des quais fluviaux. Des axes de transport importants, tels que la section de la route Hô Chi Minh reliant Cà Mau à Dât Mui, les routes menant au site historique du "Train de regroupement vers le Nord" et les voies d’accès aux destinations écologiques et communautaires, seront également modernisés de manière coordonnée.

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L’amélioration des infrastructures de transport permettra non seulement de réduire les temps de déplacement et de renforcer la connectivité entre les destinations, mais aussi de créer des conditions favorables à l’attraction d’investisseurs stratégiques. La province souhaite notamment développer des complexes touristiques et de villégiature, des hôtels, des zones de loisirs et des services logistiques destinés au tourisme.

D’ici à 2030, Cà Mau vise 7.842 chambres d’hébergement et encourage parallèlement le développement d’écolodges et de familles d’accueil dans les destinations communautaires. Ces formes d’hébergement permettront de répondre à la diversité des besoins des visiteurs tout en contribuant à préserver les paysages et à créer de nouvelles sources de revenus pour les populations locales.

La province entend également exploiter les parcs éoliens en les associant à la découverte des paysages côtiers et à d’autres sites touristiques afin de créer des produits d’expérience caractéristiques. Ces produits seront associés à l’éducation à l’environnement, contribuant ainsi à sensibiliser les visiteurs à la protection de la nature et au développement durable.

Le développement touristique associé à la protection de l’environnement constitue une orientation constante de Cà Mau. La province accorde une attention particulière au contrôle de la capacité de charge environnementale dans les zones protégées et les réserves ornithologiques, privilégie l’architecture écologique et les matériaux respectueux de la nature, et intègre aux programmes touristiques des activités de collecte des déchets, de plantation d’arbres et de protection des écosystèmes.

Les ressources humaines sont également considérées comme un facteur déterminant pour améliorer la qualité des services et répondre aux nouvelles exigences du secteur. Cà Mau vise, d’ici à 2030, à former professionnellement plus de 8.600 travailleurs afin de répondre aux exigences de la transformation numérique, d’améliorer la qualité des services et de promouvoir un tourisme vert.

Parallèlement, la province consolide sa coopération avec Hô Chi Minh-Ville, Hanoï et les autres localités du Delta du Mékong afin de concevoir des programmes touristiques interrégionaux et de coordonner les actions de promotion et de valorisation de la marque touristique. La mise en réseau des destinations devrait permettre de créer des itinéraires plus diversifiés, d’allonger la durée des séjours et d’élargir les marchés touristiques.

Photo : VNA/CVN

Au cours des six premiers mois de 2026, le tourisme à Cà Mau a poursuivi sa croissance. La province a accueilli plus de 5,3 millions de visiteurs, dont plus de 80.000 touristes internationaux, tandis que les recettes touristiques sont estimées à plus de 5.397 milliards de dôngs. Pour l’ensemble de l’année 2026, elle table sur environ 8,5 millions de visiteurs, dont quelque 134.500 touristes internationaux, et les recettes estimées à 9.485 milliards de dôngs.

Ces résultats montrent que le tourisme joue un rôle de plus en plus important dans le développement économique local, tout en contribuant à créer des emplois, à améliorer les revenus des habitants et à favoriser la commercialisation des produits caractéristiques de la province.

À l’horizon 2050, Cà Mau ambitionne de devenir une destination touristique emblématique du Vietnam, un centre du tourisme écologique et culturel, une porte d’entrée maritime reliant le pays à la sous-région du Mékong et à l’Asie du Sud-Est, ainsi qu’un centre de tourisme et de préservation des valeurs spécifiques du Delta du Mékong.

De la numérisation des destinations au développement de produits caractéristiques, en passant par l’amélioration des infrastructures et la promotion d’un tourisme vert, la localité met progressivement en place un écosystème touristique moderne reposant sur ses richesses naturelles et son identité culturelle. Cette orientation constitue un levier essentiel pour renforcer la compétitivité de la province, développer sa marque touristique et faire du tourisme un secteur économique de pointe, contribuant activement aux objectifs de croissance verte et de développement durable.

Chanh Da - Xuân Lôc/CVN