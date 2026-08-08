An Giang

APEC 2027 : Phu Quôc en pleine transformation

Choisie pour accueillir le Sommet de l'APEC en 2027, l'île de Phu Quôc (province méridionale d'An Giang) accélère ses préparatifs et se métamorphose à travers de profondes évolutions de ses infrastructures et de son paysage urbain.

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Le Professeur associé‑Docteur Trân Dinh Thiên, ancien directeur de l’Institut d’économie du Vietnam, s’est récemment rendu sur l’île de Phu Quôc (province d’An Giang, au Sud) pour inspecter plusieurs projets destinés à l’accueil du Sommet de l’APEC 2027. Il s’est déclaré "impressionné" par la rapidité de la transformation de l’"île d’Émeraude" et par la vision à long terme qui guide ces initiatives.

Photo : VNA/CVN

Les travaux avancent avec une forte détermination et une coordination étroite entre les autorités centrales, locales et les entreprises. "Ces ouvrages ne sont pas réalisés uniquement pour accueillir un Sommet de l’APEC. Ils doivent constituer les fondations d’un développement durable. Ils ne bénéficieront pas seulement à Phu Quôc, mais contribueront également à présenter au monde une nouvelle image du Vietnam", a souligné M. Thiên.

Il a toutefois relevé les difficultés rencontrées sur les chantiers, notamment la flambée des prix des carburants et des matériaux de construction liée aux tensions géopolitiques, ainsi que la pénurie de main-d’œuvre. "Tous ces facteurs ont un impact direct sur les délais d’exécution et les coûts des projets", a-t-il estimé.

Dans ce contexte, les maîtres d’ouvrage ont mobilisé d’importantes ressources pour Phu Quôc, allant jusqu’à ralentir certains autres chantiers afin de concentrer leurs efforts sur cette priorité nationale. Grâce à cette mobilisation, le rythme des travaux a pu être maintenu.

Photo : VNA/CVN

"Derrière cette dynamique se trouve une mobilisation collective autour d’un objectif commun. C’est dans ce type de circonstances que la détermination du Vietnam s’exprime pleinement : plus les défis sont importants, plus l’esprit d’engagement, la capacité d’adaptation et la faculté de transformer les difficultés en opportunités se renforcent", a-t-il affirmé.

Une destination de rang mondial

Afin d’éviter que les infrastructures réalisées pour l’APEC ne soient sous‑utilisées après le Sommet, Trân Dinh Thiên estime que l’APEC 2027 doit être envisagé comme le point de départ d’une vision plus ambitieuse : repositionner Phu Quôc sur la scène internationale et, à travers elle, renforcer l’image du Vietnam dans le monde.

Pour y parvenir, il juge indispensable d’élaborer une stratégie cohérente couvrant les périodes précédant, accompagnant et suivant le Sommet. "Une telle stratégie ne peut se limiter à une déclaration d’intention ; elle doit se traduire par des programmes d’action concrets", a‑t‑il souligné.

Photo : VNA/CVN

Avant l’APEC, le Vietnam déploie déjà de nombreuses actions de communication, de diplomatie et de promotion culturelle. Pendant le Sommet, l’expérience des délégations ne se limitera pas aux salles de conférence. Leur découverte des rues, des plages, des infrastructures touristiques, des services et de la vie nocturne de Phu Quôc devra refléter l’image d’un Vietnam accueillant, moderne et ouvert sur le monde.

Le véritable défi commencera toutefois après l’APEC. "Nous devons mobiliser l’intelligence collective du pays, les Vietnamiens résidant à l’étranger ainsi que les partenaires internationaux afin d’identifier des modèles de développement et d’exploitation durables", a recommandé M. Thiên.

Selon lui, Phu Quôc ne doit pas être considérée uniquement comme un joyau touristique du Vietnam, mais comme une destination de référence mondiale, capable d’accueillir durablement de grands événements internationaux et d’offrir des expériences répondant aux standards les plus élevés.

Vân Anh/CVN