La mer, nouveau moteur de prospérité

La Résolution du XIV e Congrès national du Parti identifie la mer comme l’un des leviers stratégiques du développement du pays. Nouvel espace de croissance, elle doit favoriser l’émergence de pôles dynamiques et de secteurs économiques clés, ouvrant la voie à une ère de prospérité.

>> Bâtir une nation maritime puissante

>> Hai Phong ouvre un nouvel espace de croissance

Photos : VNA/CVN

La Résolution N°20 sur l’édification et le développement du Vietnam en tant que grande puissance maritime définit neuf grands groupes de missions et de solutions. Parmi celles-ci figure la priorité accordée au développement des entreprises maritimes, en particulier des grands groupes économiques capables de rivaliser à l’échelle internationale.

Auparavant, le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, avait également souligné la nécessité de placer l’industrie maritime au cœur de la stratégie nationale, afin qu’elle occupe pleinement la place qui lui revient dans l’ambition de faire du Vietnam une grande puissance maritime.

Élargir les espaces de développement maritime

D’après Pham Quôc Long, président de l’Association des agents, courtiers et prestataires de services maritimes du Vietnam (Vietnam Ship Agents, Brokers and Maritime Service Providers Association - VISABA), la principale percée de la Résolution N°20 réside dans le passage d’une logique de “développement de l’économie maritime” à celle d’“édification d’une grande puissance maritime”, dans laquelle la navigation est reconnue comme l’épine dorsale de l’économie océanique.

Avec une région maritime de plus d’un million de kilomètres carrés, un littoral de plus de 3.260 km et une position géographique au cœur des grandes routes maritimes internationales, la navigation ne constitue pas seulement un secteur de services, mais une infrastructure stratégique déterminant la compétitivité nationale. Le développement de puissants groupes économiques maritimes apparaît dès lors comme une nécessité.

L’expérience de Singapour, de la Chine, de la République de Corée ou encore du Danemark montre qu’aucune puissance maritime ne peut se passer d’entreprises de grande envergure capables d’investir dans les ports, les flottes marchandes, la logistique et de participer aux chaînes d’approvisionnement mondiales.

Parmi les nouveautés de la Résolution figure la mise en place d’un mécanisme par lequel l’État confie des missions aux sociétés disposant des capacités requises, partage les risques et ne distingue plus entre entreprises publiques et privées. Ce dispositif constitue un fondement essentiel pour libérer les ressources sociales.

Photos : VNA/CVN

Pham Quôc Long souligne également que le Centre financier international du Vietnam (VIFC) à Hô Chi Minh-Ville permettra de mobiliser des capitaux à long terme pour les projets portuaires, logistiques et de transition verte. La combinaison de la Résolution N°20, de la zone de libre-échange et du VIFC favorisera la création d’un écosystème complet, offrant aux entreprises vietnamiennes les conditions nécessaires pour devenir des groupes économiques maritimes de dimension régionale.

Pour le Pr. associé-Dr. Nguyên Chu Hôi, ancien chef adjoint du Département général de la mer et des îles du Vietnam, la réorganisation des unités administratives, avec désormais 21 des 34 provinces et municipalités disposant d’un accès à la mer, reflète une vision stratégique dans l’édification d’une grande puissance maritime.

Prendre le large grâce aux institutions

L’élargissement de l’envergure des localités littorales ouvre de nouvelles perspectives de développement, renforce leur attractivité auprès des investisseurs, favorise les liens interrégionaux et permet l’émergence d’un écosystème économique multisectoriel reliant les régions montagneuses, intermédiaires, côtières et insulaires.

M. Hôi estime que le Vietnam dispose encore d’un vaste potentiel pour développer de nouveaux secteurs de l’économie maritime tels que les énergies renouvelables offshore, l’économie de la conservation, l’écotourisme marin, les ressources pharma-ceutiques marines, les industries culturelles maritimes ou encore les crédits carbone bleus. Ces domaines, à forte valeur ajoutée et respectueux de l’environnement, constitueront les fondements d’une future “économie maritime profonde”.

Selon lui, pour concrétiser l’objectif de devenir une grande puissance maritime, le Vietnam doit “aller vers la mer avec les deux jambes que sont les institutions et les technologies”. Cela suppose d’accélérer l’application des sciences et des technologies, de la transformation numérique et de l’intelligence artificielle afin de maîtriser les régions maritimes lointaines et profondes, de développer des technologies modernes d’exploitation, d’automatiser les équipements et de planifier dès l’origine l’espace maritime afin de limiter les conflits liés à l’utilisation des ressources.

Il souligne également la nécessité d’achever rapidement le cadre institutionnel et de réviser la Loi sur les ressources, l’environnement marin et les îles, afin de créer un environnement favorable à l’attraction d’investisseurs stratégiques dans les énergies renouvelables offshore et les nouveaux secteurs de l’économie maritime.

Conformément aux orientations du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, le développement de l’économie maritime doit reposer sur un modèle de gouvernance intégrée, intersectorielle et coordonnée, garantissant la coexistence harmonieuse des différentes activités économiques au sein d’un espace maritime unifié.

À plus long terme, il est nécessaire de développer de manière cohérente le réseau portuaire, les flottes marchandes, l’industrie navale, la logistique, la finance verte ainsi que les ressources humaines hautement qualifiées. Ce n’est qu’en associant efficacement les institutions, les sciences et les technologies, ainsi que les capacités des entreprises, que le Vietnam pourra transformer son potentiel maritime en

une véritable puissance nationale, faire émerger des plateformes logistiques, des entreprises maritimes et une économie océanique compétitive à l’échelle internationale, et progresser pas à pas vers son objectif de devenir une grande puissance maritime.

Nguyên Thành/CVN