Thu Lâm, laboratoire d’un nouveau modèle de développement local

À Thu Lâm, la construction d’un nouveau modèle de "commune socialiste" entre dans une phase concrète. Forte de ses atouts territoriaux, de son patrimoine culturel et de l’adhésion de sa population, la commune expérimente une approche fondée sur l’action, l’innovation et la gouvernance moderne.

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Avec un objectif central : transformer les ressources et les aspirations du territoire en résultats visibles et faire du bonheur des habitants le véritable indicateur du développement.

Selon les représentants des autorités de Thu Lâm, si la commune a été "choisie pour cette mission", ce n’est pas par hasard. Elle réunit en effet les critères nécessaires en matière d’organisation et d’aménagement de l’espace de développement.

La commune couvre une superficie naturelle de 43,82 km² et compte quelque 102.800 habitants, une configuration que la ville de Hanoï juge particulièrement adaptée à la mise en œuvre de cette expérimentation. Elle bénéficie d’une relative autonomie géographique, tout en étant bien connectée aux principaux axes de transport, aux corridors verts ainsi qu’à un réseau de rivières et de lacs. Elle connaît par ailleurs une urbanisation rapide, orientée vers un développement vert, intelligent et durable.

Surtout, Thu Lâm entre actuellement dans une phase de développement particulièrement dynamique, avec une série de projets stratégiques de la capitale couvrant environ 1.276 ha.

Photo : Phan Phuong/CVN

Parmi ces infrastructures structurantes figurent notamment la ligne de métro n°1 reliant le stade Hùng Vương à Ngọc Hồi, la gare de Hanoï et Yên Viên, traversant le territoire de Thu Lâm avant de se prolonger jusqu’à l’aéroport international de Nội Bài ; un complexe urbain multifonctionnel d’environ 274 hectares ; le projet ferroviaire Lào Cai - Hanoï - Hải Phòng ainsi que la ligne reliant l’aéroport de Gia Bình à la capitale ; la zone urbaine de Liên Hà (374 ha) et la zone industrielle de Đông Anh (300 ha), auxquels s’ajoutent quatre pôles industriels dont la mise en œuvre fait actuellement l’objet d’un suivi accéléré.

La ville estime également que Thu Lâm dispose encore de suffisamment d’espace pour mettre en œuvre simultanément plusieurs politiques nouvelles et spécifiques. L’ensemble du territoire communal est désormais couvert par des plans d’aménagement urbain détaillés, offrant une base juridique solide pour accélérer le déploiement des projets.

À noter que près de 600 hectares de foncier restent encore disponibles, principalement le long de la rivière Cà Lồ et dans la zone limitrophe de la province de Bắc Ninh. Une grande partie de ces terrains est destinée aux espaces verts, aux plans d’eau et aux infrastructures techniques, offrant un potentiel particulièrement favorable au développement d’espaces écologiques.

Au-delà de ses atouts en matière d’infrastructures, Thu Lâm puise également sa force dans un patrimoine historique, culturel et révolutionnaire particulièrement riche.

Le territoire est réputé pour sa tradition d’érudition et d’excellence académique, ayant vu naître plusieurs générations d’intellectuels et de cadres de qualité.

Photos : Phan Phuong/CVN

Les autorités locales considèrent ces héritages comme un atout majeur pour développer les industries culturelles. Sur le plan du patrimoine immatériel, la commune préserve notamment l’art des marionnettes sur l’eau de Đào Thuc, qui remonte à plus de 300 ans.

Le territoire abrite également un riche ensemble de monuments historiques classés au niveau national, parmi lesquels le temple de Sai, situé au sommet du mont That Diêu Son et classé en 1986, ainsi que les maisons communales de Ha Lo et de Đao Thuc.

Une place particulière revient au Temple de la Littérature de Đông Ngan, qui conserve des stèles datant de la dynastie des Lê postérieurs et rendant hommage à des personnalités ayant contribué à l’histoire du pays, notamment Nguyên Thuc, originaire de la commune de Vân Ha, et Đam Viêt Tuong, originaire du village de Kim Bang.

Photo : Phan Phuong/CVN

À ces richesses culturelles s’ajoute un réseau de villages de métiers traditionnels réputés, générateurs d’une importante valeur économique. C’est notamment le cas des villages de Vân Ha et de Liên Ha, spécialisés dans la sculpture sur bois et la fabrication de meubles et d’objets d’art en bois, ainsi que dans l’art de la laque à Liên Ha et Thuy Lâm.

Le développement de ces métiers artisanaux sera progressivement intégré à la zone industrielle de Đông Anh, destinée à devenir une zone industrielle verte, propre et moderne, ainsi qu’aux quatre pôles industriels du territoire. L’objectif est de créer une nouvelle dynamique de production et de générer davantage d’emplois et de revenus pour la population locale.

Dès l’adoption par le Comité du Parti de Hanoï de la Résolution n°16-NQ/TU, l’ensemble du système politique de Thu Lâm s’est immédiatement mobilisé. La commune a organisé une conférence en ligne afin de présenter et d’expliquer la résolution à l’ensemble des cadres et des membres du Parti.

Photo : Phan Phuong/CVN

Le Comité du Parti communal a parallèlement adopté une résolution thématique consacrée à la direction et à la mise en œuvre de ce programme.

Le Comité populaire communal a chargé le bureau de l’Économie d’assurer le rôle d’organe permanent et de procéder rapidement à l’examen de 53 des 54 critères relevant de la responsabilité de la commune, avec une répartition précise des tâches entre les différents services.

Afin d’obtenir des résultats concrets, Thu Lâm concentre ses efforts sur quatre axes d’action prioritaires.

En matière d’aménagement, d’investissement et d’infrastructures économiques : la commune travaille en étroite coordination avec les services et secteurs concernés afin d’accélérer l’élaboration des plans d’aménagement urbain détaillés. Elle donne la priorité aux investissements publics tout en mobilisant les capitaux privés et les ressources extrabudgétaires.

Les autorités locales suivent de près l’avancement des projets stratégiques – métro, zones urbaines et zones industrielles – tout en encourageant l’économie collective, en facilitant l’accès aux marchés pour les villages de métiers et en recourant aux technologies numériques afin d’accroître la valeur ajoutée des produits.

En matière d’environnement : des projets destinés à achever les infrastructures techniques autour des zones résidentielles sont déployés afin d’acheminer les eaux usées vers des stations locales de traitement. La commune entend retirer les deux pôles industriels artisanaux de Vân Ha et de Liên Ha de la liste actuelle afin de mettre en place un système intégré de traitement des eaux usées industrielles et domestiques.

Le tri des déchets à la source et la gestion des déchets dangereux font l’objet de contrôles stricts. À plus long terme, Thu Lâm prévoit d’investir dans les infrastructures de nouveaux pôles industriels afin de déplacer hors des zones résidentielles les établissements à l’origine de nuisances et de pollutions.

En matière de gouvernance numérique : Thu Lâm franchit une étape importante avec la création d’"équipes mobiles de technologie numérique" chargées de se rendre jusque dans les villages et quartiers afin d’aider les habitants à utiliser les services d’authentification électronique. L’objectif est de porter la proportion de services publics entièrement accessibles en ligne de 29,1% à au moins 60% d’ici à la fin de 2026.

La commune entend également s’appuyer sur les connexions Internet disponibles dans les 58 maisons culturelles des 58 villages afin de poursuivre la généralisation des compétences numériques auprès des 5% restants de ménages exerçant une activité commerciale individuelle.

Photo : Phan Phuong/CVN

En matière de sécurité et d’ordre public : la discipline administrative est renforcée. La police communale doit mettre en place un mécanisme hebdomadaire de suivi des signalements et des plaintes concernant les infractions, avec pour objectif de porter le taux de traitement de 72% à plus de 90%, conformément aux objectifs fixés par le secteur.

Une consigne est clairement affichée : "aucun dossier ne doit rester en souffrance". Le 25 de chaque mois, le Comité populaire communal organisera une réunion de suivi afin de réduire les procédures intermédiaires internes et d’établir clairement les responsabilités en cas de retard dans les missions nécessitant une coordination entre plusieurs services.

Selon les autorités de Thu Lâm, la mise en œuvre de ce modèle devra objectivement faire face à deux défis majeurs.

Le premier concerne l’équilibre des ressources nécessaires pour mener efficacement la transformation numérique et atteindre les différents objectifs fixés.

Le second tient au caractère entièrement inédit du projet. Faute d’expérience pratique, de précédent et de cadre juridique et opérationnel complet, certaines difficultés pourraient surgir dans la collecte et la vérification des données nécessaires pour mesurer le degré de réalisation des différents critères.

Photo : Phan Phuong/CVN

Malgré ces difficultés, les autorités locales se disent confiantes, grâce à un appareil administratif solidaire et efficace et, surtout, au soutien unanime de la population aux politiques du Parti et de l’État. Thu Lâm entend ainsi faire de ce modèle un véritable facteur de transformation dans plusieurs domaines.

Économie : améliorer l’efficacité de l’utilisation de l’espace et des terres, créer des emplois, accroître les revenus et faire émerger de nouveaux moteurs de croissance fondés sur les sciences et technologies ainsi que sur la transformation numérique.

Société : mieux accompagner les groupes vulnérables, renforcer la cohésion communautaire et améliorer la satisfaction de la population.

Culture et environnement : préserver l’identité traditionnelle fondée sur l’érudition et le goût de l’étude, tout en construisant un environnement culturel sain.

Gouvernance : mettre en place une administration locale au service de la population, transparente, moderne, efficace et performante.

Photos : Thu Lâm/CVN

Défense et sécurité : intégrer la gestion de la population et l’aménagement de l’espace de développement afin de consolider une posture solide de défense populaire et de sécurité de la population.

Conscientes de la responsabilité qui leur incombe en tant que "laboratoire grandeur nature moderne", les autorités de Thu Lâm soulignent que les facteurs humains et la satisfaction des habitants seront déterminants pour la réussite du projet.

À travers des actions concrètes, la commune s’engage à "faire vivre les valeurs fondamentales dans la vie quotidienne, à placer les habitants au centre et à faire de leur indice de bonheur et de leur satisfaction les principaux critères d’évaluation afin de tirer les enseignements nécessaires, de perfectionner le modèle et d’assurer simultanément le développement économique et le renforcement des capacités de gouvernance numérique, en veillant à ce que tous les fruits du développement contribuent à la satisfaction et au bonheur de la population".

Après l’adoption de la résolution consacrée à la direction et à la mise en œuvre de la Résolution n°16-NQ/TU du Comité du Parti de Hanoï, comme indiqué plus haut, le 31 juillet, le Comité exécutif du Parti de Thu Lâm a officiellement lancé le "Programme de démarrage de la construction d’une commune socialiste".

Photos : VNA/CVN

Cette initiative constitue une étape importante, marquant l’engagement politique fort de l’ensemble du système politique local autour d’un principe directeur : agir pour le développement et le bonheur de la population, en faisant des habitants à la fois le centre, les acteurs et la force motrice du développement.

Pour concrétiser cet objectif, Thu Lâm a mis en place un dispositif opérationnel coordonné comprenant un comité de pilotage de 30 membres, des groupes chargés du conseil, de la communication et de l’expertise ainsi que, surtout, 34 groupes de collaborateurs dans les différents villages.

L’ensemble des missions est géré selon le principe des "six clartés" : une personne clairement désignée, une tâche clairement définie, un calendrier précis, une responsabilité clairement établie, un résultat attendu clairement identifié et une répartition claire des compétences. Le dispositif s’appuie sur un système d’indicateurs clés de performance (KPI) et un tableau de bord de pilotage moderne.

S’exprimant lors de la cérémonie, Pham Trong La, secrétaire adjoint du Comité du Parti et président du Comité populaire de Thu Lâm, a souligné que le modèle de "commune socialiste" ne devait pas rester un concept abstrait ni un simple slogan prononcé lors des conférences. Il doit, selon lui, se mesurer à l’aune de réalités concrètes : "une administration plus proche de la population, plus responsable, avec des procédures traitées plus rapidement, des routes plus propres et plus belles et une attention plus prompte aux familles en difficulté".

Pham Trong La a également insisté sur le rôle exemplaire que doivent jouer les cadres et fonctionnaires, appelés à se réformer eux-mêmes avant de demander aux autres de changer. Il leur a demandé de "passer résolument d’une logique de gestion à une logique de gouvernance et de service, d’oser agir correctement, rapidement et avec responsabilité et d’aller jusqu’au bout de chaque mission".

Le point d’orgue du programme est la campagne des "100 jours d’action pour le développement de Thu Lâm et le bonheur de la population". Pham Trong La a fixé un calendrier particulièrement exigeant : "Au cours des 100 prochains jours, il doit y avoir une nouvelle action chaque jour, un résultat chaque semaine et une transformation visible chaque mois".

La campagne s’articule autour de cinq groupes de missions prioritaires : renforcer l’esprit pionnier des cadres et des membres du Parti ; construire un espace rural "lumineux, vert, propre, beau et civilisé" ; accélérer la transformation numérique au service de la population afin de réduire le temps et les coûts supportés par les habitants ; mobiliser l’intelligence et les initiatives de la communauté ; renforcer la protection sociale, accompagner les personnes vulnérables et préserver les traditions culturelles.

Avec le message mobilisateur "À chaque quartier, un ouvrage ; à chaque foyer, une bonne action", Thu Lâm espère susciter une vaste dynamique collective. Pham Trong La se dit convaincu que, lorsque le système politique agit d’une même voix et que la population participe pleinement, Thu Lâm saura transformer sa détermination en actions, ses aspirations en réalités et devenir un territoire où l’administration est véritablement au service de la population et où les habitants vivent dans des conditions toujours plus prospères, sûres et heureuses.

Câm Sa/CVN