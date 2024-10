Phu Quôc nommé parmi les meilleures îles d'Asie

L'île de villégiature, connue pour la qualité de ses services, ses paysages époustouflants, sa cuisine saine et l'hospitalité de ses habitants, a obtenu la cinquième place avec 91,01 points contre 88,89 points en 2023.

Les autres destinations de la liste sont Koh Samui (Thaïlande), Langkawi (Malaisie), Boracay (Philippines), Sri Lanka, Palawan (Philippines), Phukhet (Thaïlande), Cebu et les îles Visayan (Philippines), Bali (Indonésie) et Siargao (Philippines).

Phu Quôc a reçu de nombreuses distinctions de la part de la communauté touristique mondiale cette année. Il y a trois mois, le célèbre magazine de voyage Travel + Leisure l'a nommée deuxième meilleure île du monde, après les Maldives. De plus, le magazine DestinAsian, un prestigieux magazine de voyage et de style de vie pour les passionnés de voyages du monde entier, a reconnu Phu Quôc comme l'une des 10 plus belles destinations balnéaires d'Asie.

L'île est passée d'un joyau caché à une destination célèbre grâce à d'importants investissements dans les infrastructures touristiques avec de nombreux complexes hôteliers de premier ordre. Elle a également offert aux visiteurs diverses activités fascinantes, notamment le plus long téléphérique à trois cordes sans escale au monde et des expositions d'art haut de gamme.

Au cours des neuf premiers mois de cette année, l'île de Phu Quôc a accueilli plus de 720.000 arrivées étrangères, soit une augmentation de 56% par rapport à la même période en 2023 et dépassant le plan annuel de 8,6%.

L'île a accueilli des visiteurs de plus de 150 pays et territoires, avec de nombreux vols directs en provenance de la République de Corée, de Malaisie, de Thaïlande et de Taïwan (Chine). À partir d'octobre, de nouvelles lignes aériennes reliant l'île à Hong Kong (Chine), Singapour et plusieurs pays d'Europe de l'Est et d'Asie centrale seront mises en service.

L'île devrait accueillir une centaine de vols internationaux par semaine durant la saison touristique de fin d'année, soit une augmentation de 25% en variation annuelle.

