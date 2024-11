Agrotourisme : une activité en plein essor au Vietnam

L'agrotourisme, englobant des activités liées à l’agriculture, aux agriculteurs et aux paysages ruraux, est un type de tourisme innovant offrant des expériences immersives, divertissantes et éducatives, de plus en plus prisé. Au Vietnam, bien que ce type de tourisme ait fait son apparition, il n’a pas encore bénéficié d’investissements significatifs pour se développer pleinement et attend encore des politiques adaptées pour "décoller".

Chaque week-end, Trân Tu Huong, une habitante de Hanoï, emmène ses enfants en excursion à la campagne. Ces courtes escapades, idéales pour se détendre et renforcer les liens familiaux, deviennent une tendance populaire, surtout pour des familles urbaines recherchant des moments de connexion en pleine nature. Dans un quotidien où les adultes sont absorbés par leur travail et les enfants par leurs études, ces excursions d'une journée ou d'un week-end deviennent des moments précieux de connexion familiale et de ressourcement.

Tendance touristique croissante

Avec plus de 62,7% de sa population résidant en zones rurales et une vaste superficie agricole, le Vietnam possède des atouts uniques pour le tourisme rural.

Selon Nguyên Quang Đang, spécialiste en tourisme, l'agrotourisme offre une expérience riche alliant culture et nature. Les visiteurs peuvent participer à des activités traditionnelles telles que la récolte du riz, la transformation du thé ou encore la préparation de plats locaux, des expériences qui éveillent nostalgie et curiosité. Ce type de tourisme inclut des visites de fermes, des ateliers artisanaux, des fêtes locales et des circuits écotouristiques.

La décision gouvernementale N°922 de 2022 définit le développement du tourisme rural comme une priorité pour la période 2021-2025, incitant à impliquer les communautés locales et les entreprises dans des projets intégrés de valorisation touristique des espaces ruraux. Le tourisme rural est essentiel pour promouvoir la modernisation des infrastructures et valoriser le patrimoine culturel et artisanal des zones rurales.

Potentiel de développement important

Le Vietnam offre une diversité remarquable d'attractions rurales selon les régions. Dans le Nord, des circuits touristiques mettent en avant des activités agricoles traditionnelles. Autour de Hanoï, 11 fermes éducatives et cinq coopératives proposent des activités immersives. Les régions du Centre et des hauts plateaux du Centre offrent des circuits mettant en valeur la diversité agricole et les communautés ethniques. Le Sud et le delta du Mékong, avec leurs réseaux fluviaux et leurs vergers, possèdent également un fort potentiel.

Pour Ngô Kiêu Oanh, il est crucial que tous les acteurs locaux, autorités et habitants, s’investissent dans le développement de ce tourisme de manière durable. Phạm Huong Trang, spécialiste en gestion touristique, de l'Université RMIT, insiste sur la nécessité d'infrastructures appropriées et sur le rôle crucial des communautés locales comme gardiennes et transmetteuses du patrimoine culturel.

Pour encourager ce type de tourisme, les initiatives locales devraient intégrer le programme "chaque commune, un produit" (OCOP) en mettant l'accent sur le développement de services touristiques communautaires. En intégrant les circuits et les promotions inter-régionales, en collaborant avec des agences de voyages et en exploitant la technologie numérique, le tourisme rural vietnamien pourra mieux capter l'intérêt des voyageurs.

