Le magazine Micenet loue Phu Quôc comme nouvelle destination du tourisme MICE

Le magazine australien Micenet a reconnu l’île de Phu Quôc comme une destination idéale émergente pour le tourisme MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Events), attirant de plus en plus de visiteurs internationaux grâce à ses expériences diverses et à ses infrastructures de classe mondiale.

Photo : VNA/CVN

Phu Quôc a récemment été salué par Micenet, le principal site d’actualités sur le tourisme MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Events) en Australie, en Nouvelle-Zélande et dans la région.

Dans un article publié le 25 septembre, Micenet a noté que Phu Quôc bénéficie des conditions idéales pour devenir la première destination MICE du Vietnam. Le potentiel de l’île est réalisé grâce aux investissements de grandes entreprises, dont Sun Group et Vinpearl, ce qui en fait un lieu de plus en plus attrayant pour les événements internationaux.

Les projets de grande envergure dans la partie sud de Phu Quôc sont les principaux moteurs qui propulsent l’île au premier plan du tourisme MICE. Sunset Town, avec son architecture d’inspiration méditerranéenne mêlée à la culture locale enchanteresse, est devenue le cadre idéal pour des événements internationaux et des œuvres emblématiques. Micenet a été particulièrement impressionné par le spectacle multimédia nocturne (sauf le mardi), Kiss of the Sea.

"Le spectacle multimédia multisensoriel est mis en scène à Sunset Town. Le feu d’artifice culminant peut être vu gratuitement depuis n’importe quel endroit de la ville", a écrit Micenet.

Photo : VNA/CVN

Avec une tribune de style Colisée et une scène surréaliste en forme de trou noir comportant trois dômes interconnectés, Kiss of the Sea n’est pas seulement un point culminant visuel à Sunset Town, mais aussi un vaste auditorium - une scène énorme capable d’accueillir de grands groupes MICE.

Des expériences distinctives



"Les organisateurs d’événements professionnels peuvent effectuer des réservations groupées pour des groupes de 100 à 5.000 personnes", s’est émerveillé Micenet devant l’ampleur de la scène Kiss of the Sea, suggérant que les groupes MICE peuvent même demander un message de bienvenue spécial sur l’écran marin unique avant le spectacle.

Micenet a également énuméré des expériences distinctives, notamment la visite du pont Kiss, l’exploration des restaurants et des boutiques du marché nocturne de Vui Phết et l’observation d’un spectacle de marionnettes vietnamiennes au théâtre À Oi. Le trajet en téléphérique à trois fils le plus long du monde, qui part de la station An Thoi à Sunset Town jusqu’à l’île de Hon Thom, a également été mis en avant.

Ce trajet emmène les visiteurs à Sun World Hon Thom, qui abrite le parc aquatique Aquatopia - le meilleur parc aquatique d’Asie - et à Exotica Village, où les visiteurs peuvent découvrir "Môc xà thinh nô" (Colère du serpent de bois), les premières montagnes russes en bois du Vietnam.

Non seulement la partie sud de Phu Quôc propose des expériences de divertissement variées dans de grands espaces en plein air, mais elle dispose également de certaines des infrastructures touristiques MICE les plus modernes du Vietnam, notamment de nombreux complexes hôteliers de luxe. Micenet recommande La Festa Phu Quôc - Curio Collection by Hilton et New World Phu Quôc Resort, chacun avec ses propres avantages.

La Festa Phu Quôc, gérée par Curio Collection by Hilton, est adaptée aux petits groupes MICE, offrant un maximum de 197 chambres et deux salles de réunion pour les événements intimes. Le New World Phu Quôc Resort est quant à lui une meilleure option pour les groupes et événements plus importants, avec 366 villas et salles de conférence pouvant accueillir jusqu’à 800 invités.

Des marques hôtelières de renommée mondiale

En octobre, le Sun Convention Centre, exploité par la marque New World, ouvrira à Bãi Kem, avec une capacité d’accueil de 1.000 invités. Micenet a également mentionné que Phu Quôc abrite des marques hôtelières de renommée mondiale réparties sur l’île, notamment JW Marriott, InterContinental, Pullman, Regent et Novotel.

"Alors que les petits groupes peuvent préférer les cocktails au bord de la piscine en soirée, les groupes plus nombreux peuvent opter pour la Sun Signature Gallery, qui sert à la fois de galerie d’art et de lieu d’événement", a présenté Micenet en présentant la variété d’options MICE disponibles à Phu Quôc.

Photo : VNA/CVN

Situé au cœur de Sunset Town, en face de La Festa Phu Quôc-Curio Collection by Hilton, le centre de congrès Sun Signature Gallery, conçu par le célèbre architecte Bill Bensley, est envisagé comme un musée abritant les créations extraordinaires de Bensley tout en préservant les valeurs uniques de l’art moderne du milieu du siècle.

Le point culminant est la salle de bal, qui peut accueillir jusqu’à 1.000 personnes et dispose d’une technologie de pointe ainsi que d’une sophistication esthétique. De plus, la salle de bal Sun Signature Gallery est équipée de systèmes d’éclairage de pointe avec des commandes intelligentes qui permettent des réglages d’éclairage flexibles à 360 degrés. Le système sonore et les écrans de haute qualité répondent aux normes de toute performance artistique ou de divertissement professionnelle.

Selon les recherches de Micenet, au cours des six premiers mois de l’année, le nombre de visiteurs à Phu Quôc a augmenté de 135% par rapport à l’année précédente. Cependant, l’île est toujours confrontée à des défis, comme le manque de vols directs en provenance des pays européens et océaniques, ce qui oblige les visiteurs à passer par Hô Chi Minh-Ville comme porte d’entrée principale. Cette situation a conduit les entreprises à penser que Phu Quôc a du mal à attirer les visiteurs MICE des pays occidentaux.

Néanmoins, les efforts des entreprises créent un avenir prometteur pour l’industrie touristique de l’île. "Pour le marché australien, Sun World travaille avec des agents de voyages, des OTA (agences de voyages en ligne), Vietnam Airlines et VietJet Air à travers des voyages de familiarisation et de médias sur l’île de Phú Quốc, ainsi que des roadshows en Australie", a déclaré Nguyên Tuân Anh, directeur général de Sun World Hon Thom.

VNA/CVN