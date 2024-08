Les touristes internationaux succombent aux charmes de l’île de Phu Quôc

Selon une enquête récente menée par Rankify Korea, Phu Quôc est devenue la première destination des touristes sud-coréens, surpassant d’autres destinations populaires telles que Dà Nang, Nha Trang, Bangkok, Phuket et Kyoto.

>> Vietravel Airlines lance un vol direct reliant Phu Quôc à Taipei de Chine

>> Le nombre de visiteurs étrangers à Phu Quôc en hausse de 27,4% en juillet

>> Les raisons pour lesquelles Phu Quôc est élue la deuxième plus belle île du monde en 2024

Au premier semestre 2024, les vols internationaux vers l’île de Phu Quôc, dans la province de Kiên Giang (au Sud du Vietnam), ont augmenté de 186%, et le nombre de visiteurs internationaux a augmenté de 134,8% par rapport à la même période en 2023.

Photo : VNA/CVN

Ces tendances soulignent l’attrait croissant du secteur touristique de Phu Quôc et son émergence en tant que destination de premier plan.

Aimant à touristes sud-coréens et taïwanais

Récemment, la compagnie aérienne sud-coréenne Eastar Jet a annoncé le lancement de quatre nouveaux vols hebdomadaires de Cheongju à Phu Quôc.

Avec l’ajout d’Eastar Jet à cette ligne, quatre compagnies aériennes sud-coréennes proposent désormais des vols directs vers Phu Quôc, à savoir Korean Air, Jin Air et Jeju Air.

Phu Quôc gagne non seulement du terrain pour attirer les touristes sud-coréens, mais émerge également comme un concurrent important dans la région, de plus en plus attrayant pour les voyageurs taïwanais.

Actuellement, TigerAir et Starlux Airlines proposent huit vols vers Phu Quôc chaque semaine.

Pour répondre à la demande croissante des touristes taïwanais, Chih Hao Chen, directeur marketing de Starlux Airlines, a dévoilé les projets à venir de la compagnie aérienne : "Actuellement, nous utilisons des avions A321neo pour nos vols à destination de Phu Quôc, qui ont une capacité de 188 sièges. Les taux de réservation ont dépassé les 90% pour juillet et août, avec de nombreuses ventes de billets. À partir d’octobre, nous passerons à un avion gros porteur pour la ligne Taipei-Phu Quôc. De plus, nous prévoyons d’inaugurer une nouvelle ligne de Taichung à Phu Quôc d’ici la fin octobre."

Cela représente une augmentation substantielle par rapport à la période correspondante de 2023.

Photo : VNA/CVN

Au cours des six premiers mois de cette année, Phu Quôc a accueilli 1.947 vols internationaux, soit une augmentation de 186% par rapport à l’année précédente.

L’aéroport international de Phu Quôc prévoit que le nombre de vols internationaux atteindra 22 à 26 par jour au cours du second semestre de l’année, soit 2,5 fois plus qu’au début de l’année.

Cela met en évidence le succès de Phu Quôc à attirer des touristes internationaux.

Selon le Service du tourisme de Kiên Giang, la ville a accueilli 499.172 visiteurs internationaux au cours des six premiers mois de l’année, atteignant 74,9% de l’objectif annuel et marquant une augmentation de 134,8% par rapport à la même période en 2023.

Selon Huynh Quang Hung, président du Comité populaire de la ville de Phu Quôc, "à l’heure actuelle, les touristes sud-coréens et taïwanais constituent une part importante des visiteurs internationaux à Phu Quôc, suivis de près par les touristes européens. Au cours du second semestre de l’année, nous prévoyons que le nombre de vols internationaux et le nombre total de visiteurs internationaux continueront d’augmenter par rapport à la même période en 2023".

Deuxième plus belle île du monde en 2024

En plus d’attirer les touristes de la République de Corée et de Taïwan (Chine), Phu Quôc affirme également sa préférence pour les touristes internationaux.

Récemment, le célèbre site de voyages Travel+Leisure (États-Unis) a placé l’île de Phu Quôc au deuxième rang des 25 îles les plus belles du monde, juste derrière les Maldives et devant les îles encore considérées comme des paradis de villégiature comme Bali et Phuket.

Avec son paysage naturel et son climat favorable, le tourisme vers Phu Quôc augmente grâce aux infrastructures touristiques et aux complexes de divertissement de premier ordre.

Photo : VNA/CVN

De nombreuses sociétés telles que Sun Group, Vingroup et BIM Group continueront d’investir dans des projets de tourisme, de services et de divertissement de haut niveau.

Un exemple particulier est la zone sud de l’île, où les projets investis par Sun Group sont élus comme l’une des destinations les plus attrayantes pour les touristes internationaux, en particulier ceux de la République de Corée, de Taïwan (Chine) et de nombreux autres marchés de la région, a fait savoir Huynh Quang Hung, président du Comité populaire de la ville de Phu Quôc.

Selon les prévisions des experts lors de la conférence annonçant le plan directeur de la ville de Phu Quôc jusqu’en 2040, Phu Quôc a la capacité d’accueillir 14,6 millions de touristes, en concurrence directe avec l’énorme industrie touristique d’Asie comme Phuket et Bali.

Outre ses atouts naturels incomparables et la politique spéciale d’exemption de visa pour les touristes jusqu’à 30 jours, Phu Quôc a fait des efforts pour attirer les investissements, développer les infrastructures et créer un écosystème touristique de haut niveau afin de rester en tête de la vague de croissance des visiteurs internationaux.

NDEL/VNA/CVN