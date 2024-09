Hoài Khao : quand développement touristique rime avec préservation des identités culturelles

Photo : Nhât Anh/VNA/CVN

Situé dans la province de Cao Bang, le petit village de Hoài Khao abrite une importante communauté de Dao Tiên

Le village de Hoài Khao est niché au creux d’une petite vallée. Ses maisons en bois aux toitures de tuiles yin-yang lui confèrent un aspect particulièrement poétique. Il abrite actuellement une trentaine de foyers: que des Dao Tiên.

Lancé en 2018, le projet de tourisme communautaire à Hoài Khao a abouti deux ans plus tard à la mise en service d’un nouveau site, comme nous l’a précisé Tô Thi Trang, la directrice adjointe du service de la culture, des sports et du tourisme de la province de Cao Bang.

"Nous organisons régulièrement des ateliers, de façon à permettre aux habitants d’acquérir des compétences en matière d’accueil et de services touristiques. Le village propose un circuit axé sur la découverte de la culture traditionnelle des Dao Tiên, qui comporte aussi des points de vente de produits du terroir. Le nombre de visiteurs, lui, est en constante augmentation, ce qui montre bien que les services s’améliorent. Actuellement, la province de Cao Bằng compte sept sites de tourisme communautaire, mais je dois dire qu’Hoài Khao est certainement l’un des plus dynamiques", nous dit-elle.

Depuis que le village accueille des touristes, ses habitants se reconvertissent, à l’instar de Chu Minh Duc, propriétaire d'une maison d’hôtes…

Services d’hébergement chez l’habitant

Photo : Nhât Anh/VNA/CVN

"Je me suis lancé dans le tourisme communautaire en 2021. Ma maison d’hôtes est régulièrement rénovée, de façon à ce que les visiteurs soient accueillis le mieux possible. Ici, il y a beaucoup d’entraide. Ceux qui ne proposent pas de services d’hébergement chez l’habitant tiennent des ateliers d’artisanat, ou proposent des remèdes traditionnels… Pour la promotion, on a bien évidemment les réseaux sociaux, mais aussi les services du district de Nguyên Bình et de la province de Cao Bằng. Pour l’instant, la majorité de nos visiteurs sont des Vietnamiens", nous explique-t-il.

Le district de Nguyên Bình, qui est celui auquel est rattaché le village de Hoài Khao, a investi dans la rénovation des maisons culturelles, dans la construction de zones d’accueil pour les visiteurs et de parkings. Il a également financé la restauration de certains sites culturels et créé des espaces d’exposition d’outils, de vêtements et d’objets liés à la vie quotidienne des Dao Tiên.

Hoàng Quôc Chân, le président du comité populaire de la commune de Quang Thành, dont dépend directement Hoài Khao, est tout à fait conscient du potentiel de développement que représente le tourisme communautaire…

"Hoài Khao compte actuellement sept foyers qui proposent des services d’hébergement chez l’habitant. Chaque maison d’hôtes peut accueillir 10 visiteurs. Chaque année, le village accueille en moyenne de 400 à 600 visiteurs, dont certains sont des étrangers. À notre niveau, nous aidons les Dao Tiên à développer la production de souvenirs tels que des serviettes ou des oreillers", nous précise-t-il.

Ce développement touristique ne nuit en rien à la préservation de l’identité culturelle des Dao Tiên. Au contraire, il la renforce en mettant en valeur l’habitat, l’artisanat…

Le village abrite également un vieux bischofia javanica qui a été reconnu en septembre 2020 comme "Arbre patrimonial du Vietnam", ce qui lui vaut les faveurs de très nombreux photographes…

Les visiteurs peuvent d’ailleurs s’initier à la broderie avec des motifs en cire d’abeille des Dao Tiên. Témoin Công Hoài Anh, qui est une touriste venant de Hanoï. "Je viens ici pour essayer de réaliser des tableaux en cire d’abeille. Au début, c’était difficile, mais avec l’aide des habitants, j’ai à peu près réussi à m’en sortir. C’est un travail qui exige beaucoup de minutie et de patience", nous confie-t-elle.

Le tourisme communautaire permet aux autochtones de préserver leurs valeurs culturelles traditionnelles et aux visiteurs de jouir de moments vraiment conviviaux: pour Hoài Khao, c’est de toute évidence une solution d’avenir…

VOV/VNA/CVN