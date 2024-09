Le tourisme de Huê se fraie un chemin sans plastique

Réduire l’usage de plastique à usage unique est très en vogue à la ville de Huê. Cette pratique écoresponsable est conformément à l’appel de la province de Thua Thiên-Huê (Centre) de promouvoir le tourisme vert local tout en attirant de plus en plus de touristes.

Le village touristique de Thuy Biêu ne fait pas exception à cette tendance. Ce village compte actuellement 15 unités pratiquant des initiatives visant à réduire la consommation et la pollution plastique, constituant un premier modèle pilote de ce type de la ville.

Lors de son circuit à Thuy Biêu, les visiteurs sont encouragés à apporter leurs bouteilles d’eau personnelles sinon des bouteilles d’eau seront fournies à eux à 5 points d’eau gratuits installés à travers le village.

Le tourisme à vélo connaît une popularité croissante à Thuy Biêu, chaque bicyclette est également équipée d’imperméables et de parapluies réutilisés. Pour les programmes de visites comprenant des cours de cuisine, les sacs à provisions et les contenants alimentaires seront disposés de manière à ce que les visiteurs n’utilisent pas de sacs en plastique.

Dans les chambres d’hébergement, des bouteilles d’eau en verre rechargeables remplacent les bouteilles en plastique et des distributeurs rechargeables remplacent les sachets de shampoing en plastique. Il s’agit d’une tendance inévitable en fonction des besoins et attentes des touristes, a déclaré Trân Quang Hào, président de la branche du tourisme communautaire de l’association touristique de Thua Thiên Huê.

“Ce sont les touristes qui réclament ce type de voyage de réduction du plastique. Alors les “homestays” adoptent progressivement cette tendance. Les besoins et les offres se sont rencontrées, donc tout le monde contribuent ensemble à en faire une réalité”, a-t-il indiqué.

Dans le cadre du projet "Huê - la ville au centre du Vietnam déterminée à réduire le plastique", l’Association du tourisme de Thua Thiên-Huê a mis en œuvre de nombreuses activités pour réduire les articles en plastique à usage unique provenant des activités des hôtels, des agences de voyages et des destinations touristiques communautaires de la ville.

Après un an de mise en œuvre, de nombreux hôtels, agences de voyages et homestays ont proposé des plans pour réduire l’utilisation de plastique à usage unique avec pour 6 mots clés : Refuser - Réduire - Réutiliser - Remplacer – Recycler et Collecter. Dô Thi Ai My, employée de l’hôtel Imperial Huê, a souligné que les entreprises touristiques et les prestataires de services ont considérablement évolué dans leur perception.

“Comme je travaille dans le secteur des services, je suis donc soucieux de réduire les déchets plastiques pour l’environnement. Le spa de notre hôtel privilégie actuellement des matériaux réutilisables tels que des pantoufles et des articles en tapis de carex au lieu des articles en plastique. Nous utilisons des pailles de riz pour minimiser les déchets plastiques dans l’environnement”, a-t-elle fait savoir.

À ce jour, la province de Thua Thiên-Huê compte 22 hôtels et unités, représentant 70% des membres de l’Association des hôtels de la province, engagés à mettre en œuvre au moins une pratique pour remplacer les plastiques à usage unique par des options plus écoresponsables tels que la pratique du tri de déchets, la récupération de bouteille d’eau en plastique et l’utilisation du stylo en charbon de bambou ou du nylon biologique. Ces alternatives écologiques ont rapidement gagné en popularité, comme l’a indiqué Châu Thi Hoàng Mai, directrice générale de l’hôtel Alba Huê.

“La communauté touristique de Thua Thiên Huê accordera de plus en plus d’attention à la réduction des déchets plastiques à usage unique. Nous espérons vraiment que ces actions seront multipliées davantage”, a-t-elle partagé.

Depuis août 2023, l’Association du tourisme de Thua Thiên Huê a également organisé des sessions de formation pour sensibiliser à la réduction des déchets plastiques pour 120 membres affiliés, notamment des hôtels, des agences de voyage et des attractions touristiques. Les membres de l’association s’accordent sur l’urgence de mettre en œuvre des activités écoresponsables, a souligné Nguyên Hoang Thuy Vy, vice-présidente de ladite association.

“Nous espérons que prochainement, en plus des unités pionnières, il y aura des modèles et des initiatives écologiques encore meilleurs. Nous multiplions ces initiatives non seulement dans un seul secteur mais dans l’ensemble des activités”, a-t-elle déclaré.

Huê remporte actuellement 5 titres de l’UNESCO, parmi lesquels la ville culturelle d’Asie du Sud-Est (ASEAN), la ville écologiquement durable de l’ASEAN. Elle est également la ville pionnière dans le mouvement de développement vert durable reconnue par le Fonds mondial pour la nature (WWF) comme ville verte de l’ASEAN en 2024. La province de Thua Thiên-Huê s’active pour positionner Huê comme une destination écologique, propre, lumineuse et attrayante.

