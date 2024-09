Dông Thap creuse le sillon fertile de l’agrotourisme

Photo : CTV/CVN

L'initiative qui sera mise en place de septembre 2024 à décembre 2025, vise à sensibiliser la population à l’importance de la préservation de la culture, des sites historiques et de la protection de l’environnement dans le développement touristique.

Ce modèle de tourisme vise à créer des activités touristiques basées sur les principes de protection de l’environnement et des ressources naturelles, tout en stimulant l’économie locale et en augmentant la sensibilisation des habitants à l’importance de la conservation de la culture, des monuments historiques et de la protection de l’environnement dans le développement du tourisme.

Les activités touristiques et les services associés visent également à créer des emplois pour la population locale et à améliorer la qualité de vie des communautés.

Photo : CTV/CVN

La province met l’accent sur le tourisme agricole, aidant ainsi les agriculteurs à participer à la construction de nouvelles zones rurales et à augmenter leurs revenus.

Pour réaliser ce modèle, elle développera des produits touristiques spécifiques, comprenant des circuits de découverte de l’agriculture, des activités culturelles traditionnelles et une participation à la vie quotidienne des habitants.

En outre, Dông Thap investira dans l’infrastructure pour développer les sites touristiques ruraux et les produits touristiques ruraux, en mettant en œuvre un modèle pilote de tourisme rural orienté vers un tourisme vert, responsable et durable, conforme aux normes OCOP (À chaque commune son produit) pour le tourisme communautaire.

La province se concentrera sur le tourisme agricole afin d’aider les agriculteurs à participer à la construction de nouvelles zones rurales et à augmenter leurs revenus, a fait savoir la directrice du Service de la culture, des sports et du tourisme de Dông Thap, Huynh Thi Hoài Thu.

Dans le même temps, elle vise à promouvoir le tourisme, à attirer des investissements dans le secteur et à renforcer la coopération avec d’autres localités de la région du delta du Mékong pour un développement touristique commun, a-t-elle ajouté.

Photo : CTV/CVN

Le développement du tourisme de Dông Thap repose sur l’exploitation des ressources locales, notamment sur le caractère chaleureux, dynamique et créatif de ses habitants. Pour eux, participer au développement du tourisme est non seulement une question de profit économique, mais aussi une fierté et une volonté de faire découvrir les plus belles valeurs de Dông Thap aux visiteurs du monde entier, a-t-elle indiqué.

En 2024, le tourisme de Dông Thap vise à attirer 4,2 millions de visiteurs, dont environ 50.000 internationaux, et à générer un chiffre d’affaires de 2.000 milliards de dôngs.

La province se concentrera sur le développement de produits touristiques écologiques et de détente, sur le tourisme agricole et rural associé aux produits OCOP et à l’expérience des villages d’artisanat, sur le tourisme historique et culturel combiné avec des festivals, sur la gastronomie à base de lotus combinée avec des événements culturels, sportifs et commerciaux, ainsi que sur le tourisme gouvernemental, le tourisme numérique et le tourisme de santé.

Dông Thap possède de nombreuses attractions touristique tels que : l’expérience de la saison des crues au parc national de Tràm Chim, le programme d’une journée en tant qu’agriculteur à Xeo Quyt, le programme d’apprentissage d’un métier par jour à la ville de Sa Dec, et des visites de sites touristiques célèbres.

NDEL/VNA/CVN