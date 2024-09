Phu Quôc est plus attrayante pour les touristes indiens

>> Le nombre de visiteurs étrangers à Phu Quôc en hausse de 27,4% en juillet

>> Les raisons pour lesquelles Phu Quôc est élue la deuxième plus belle île du monde en 2024

>> Les touristes internationaux succombent aux charmes de l’île de Phu Quôc

Photo : VNA/CVN

Selon les données de l'Autorité nationale du tourisme du Vietnam, en 2023, le Vietnam a accueilli plus de 392.000 touristes indiens, soit un bond de 231% par rapport à 2019. Cette tendance s'est accentuée au premier semestre 2024, avec 231.000 arrivées, représentant une hausse remarquable de 164% par rapport à la même période de l'année précédente.

D'après The Times of India, les touristes indiens sont de plus en plus préférés de voyages au Vietnam, notamment à Hanoï, Hô Chi Minh-Ville, Dà Nang et Phu Quôc. Alors, qu'est-ce qui rend Phu Quôc si attrayante pour les voyageurs du monde entier, en particulier les visiteurs indiens ?

Un paradis tropical

L'un des facteurs clés qui font de Phu Quôc une destination prisée des voyageurs est son environnement naturel inestimable.

Photo : DNCC/CVN

L'île bénéficie d'un climat tempéré, d'un soleil chaud toute l'année, de collines vallonnées et de belles plages. Phu Quôc abrite également le parc national de Phu Quôc et la Réserve marine de Phu Quôc, qui couvrent ensemble plus des deux tiers de la superficie naturelle de l'île et constituent le cœur de la réserve de biosphère de Kiên Giang, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Grâce à ces caractéristiques, l'indice de qualité de l'air (IQA) à Phu Quôc reste constamment inférieur à 30, offrant une expérience rafraîchissante à tous les visiteurs.

L'attrait de Phu Quôc consiste à ses plages, souvent décrites comme un paradis tropical. Parmi les exemples notables, on peut citer les plages de Kem et de Sao, au sud de l'île, réputées pour leurs sables blancs et leurs eaux turquoise cristallines toute l'année. La plage de Kem, en particulier, abrite des stations balnéaires luxueuses et haut de gamme aux concepts intéressants qui semblent sortis d'une scène de film.

Photo : VNA/CVN

Les complexes hôteliers le long de la plage de Kem offrent chacun des thèmes et des caractéristiques de conception uniques, encourageant les visiteurs à revenir à Phu Quôc plusieurs fois pour les explorer pleinement. Le JW Marriott Phu Quôc Emerald Bay Resort se distingue par son thème d'université française fictive du XXe siècle. Ce complexe est réputé pour son design époustouflant et souvent salué par les médias internationaux comme un conte de fées réel.

Pour ceux qui souhaitent explorer la culture vietnamienne et recherchent une option adaptée aux familles, New World Phu Quôc est un excellent choix. Récemment nommé parmi les 100 meilleurs hôtels au monde par Travel+Leisure, il présente un design inspiré des villages de pêcheurs côtiers vietnamiens traditionnels avec des maisons de trois pièces, et chaque chambre offrant une vue sur une piscine privée.

Le Premier Residences Phu Quôc Emerald Bay, quant à lui, dispose d'une immense piscine qui s'étend jusqu'à la plage, avec des bâtiments vibrants et colorés. Pour une retraite plus calme, les visiteurs peuvent choisir le Premier Village Phu Quôc, situé au cap Ong Doi. Ce complexe offre une caractéristique rare et unique : une vue sur le lever et le coucher du soleil, ce qui est rare parmi les complexes du monde entier.

Une destination romantique

Les complexes tropicaux de rêve de la plage de Kem ont fait de Phu Quôc une destination de choix pour les mariages, attirant des couples du monde entier, en particulier de l'Inde.

Photo : VNA/CVN

Selon le South China Morning Post, les prix raisonnables, le personnel anglophone et le sentiment de vivre dans une "maison loin de chez soi" rendent Phu Quôc attrayant pour les couples indiens qui cherchent à se marier. De plus, les vastes espaces extérieurs des complexes du sud de Phu Quôc offrent un cadre idéal pour les cérémonies de mariage traditionnelles indiennes.

Le JW Marriott Phu Quôc Emerald Bay Resort a accueilli le mariage du milliardaire Rushang Shah et de sa future épouse Kaabia Grewal, l'un des neuf mariages les plus attendus en Inde en 2019. Le couple, leurs familles et leurs invités ont été profondément impressionnés par leur séjour à Phu Quôc, qui a changé leur perception du Vietnam et de son peuple. Ils ont été agréablement surpris par le paysage époustouflant, la gentillesse des habitants et le service professionnel.

Une autre raison pour laquelle les complexes hôteliers du sud de Phu Quôc sont très appréciés des couples indiens est les restaurants luxueux et leurs chefs expérimentés. Ces complexes offrent une expérience culinaire mondiale avec une expertise particulière dans la cuisine indienne, notamment des options végétariennes et halal.

Un nouveau point chaud du tourisme MICE

Phu Quôc n'est pas seulement une destination de mariage populaire, mais aussi une destination prisée pour le tourisme MICE (de l’acronyme anglophone meetings, incentives, conferences, and exhibitions) parmi les voyageurs indiens.

Photo : VNA/CVN

L'île dispose de ressources naturelles riches et d'infrastructures de haute qualité. De plus, les coûts des services sont compétitifs, étant de 10 à 15% inférieurs à ceux des pays voisins. Selon le magazine thaïlandais Nation Story, le coût des services à Phu Quôc est de loin la moitié de celui de la Thaïlande et la publication suggère que les visiteurs ont besoin d'au moins cinq jours pour profiter pleinement de ce que Phu Quôc a offrir.

Les voyageurs indiens, qui aiment dîner, assister à des fêtes et participer à des activités de groupe, trouvent des salles spacieuses et magnifiquement conçues essentielles. À Phu Quôc, les complexes hôteliers le long de la plage de Kem possèdent tous de grandes salles de conférence et des espaces événementiels aux designs uniques et colorés adaptés aux goûts indiens.

En particulier, la salle de bal du Sun Tropical Village, exploitée par New World, devrait bientôt être inauguré avec une capacité de 600 à 1.000 invités et un design tropical dynamique.

Situé au centre de Sunset Town, en face de La Festa Phu Quoc, Curio Collection by Hilton abrite la Sun Signature Gallery, une salle de conférence conçue par le célèbre architecte Bill Bensley. Ressemblant le "plus beau château de Suisse", le Château de Chillon, vieux de plus de 700 ans, ce centre de conférence dispose d'une salle de bal luxueuses couvrant plus de 1.000 m².

Au-delà de ses vastes plages de sable large et lisse, Phu Quôc est également un paradis pour les amateurs de golf. L'île offre des parcours de golf pittoresques aux tracés difficiles qui attirent ceux qui souhaitent tester leurs compétences.

Une destination pour de nouvelles expériences

Le complexe de divertissement Sun Paradise Land, au sud de Phu Quôc, offre une expérience unique qu'il est difficile de trouver ailleurs dans le monde.

Photo : Sun Group/CVN

Les visiteurs peuvent explorer le pont Kiss, profiter du spectacle multimédia Kiss of the Sea et des feux d'artifice nocturnes, visiter le marché nocturne côtier "Vui Phêt" pour savourer une délicieuse cuisine locale et assister à des spectacles de rue attrayants. Ces attractions de Sunset Town sont particulièrement appréciées des touristes indiens pour leurs couleurs vives et leurs expériences inédites. Beaucoup apprécient l'ambiance de la Côte amalfitaine sans avoir besoin de se rendre en Italie, tout en s'imprégnant de la culture vietnamienne.

Une expérience incontournable est de prendre le téléphérique à trois câbles le plus long du monde jusqu'à l'île de Thom. Depuis ce téléphérique, les visiteurs peuvent profiter d'une vue panoramique sur le ciel et la mer de Phu Quôc, avec des bateaux de pêche colorés semblant flotter dans l'eau cristalline. Cette expérience a été décrite comme la plus intéressante par le guide de voyage de renommée mondiale, The Lonely Planet.

Pendant la saison des voyages de fin d'année, Phu Quôc promet de continuer à offrir de nombreuses nouvelles expériences aux visiteurs. Cette nouvelle destination du monde continuera d'être nouvelle, de sorte que les visiteurs ne s'ennuieront jamais à leur retour. L'île de Thom deviendra un centre de divertissement, un nouveau Tomorrowland du monde avec des spectacles EDM et des fêtes au bord de la piscine, et des spectacles animés de Jetski et de Flyboards.

À Sunset Town, des spectacles imprégnés de la culture vietnamienne sont sur le point de faire leurs débuts, notamment la combinaison de performances de sports extrêmes de jetski et de flyboards combinées à des éléments vietnamiens tels que des tambours, des cerfs-volants dragons, des danses du lion et des feux d'artifice brillants, ou des spectacles de marionnettes au théâtre À Oi.

De plus, pour les touristes passionnés par la découverte de la cuisine, une brasserie sera inaugurée à la fin de cette année ainsi que le marché Ca Trich (maquereau) Bazaar, où l'on met à l'honneur la salade de maquereau - la fierté de la cuisine de Phu Quôc.

Cependant, il n'existe actuellement aucun vol direct entre l'Inde et Phu Quôc, les touristes peuvent choisir de transiter par Hô Chi Minh-Ville et Hanoï pour combiner l'exploration d'autres villes du Vietnam, ou transiter par Bangkok ou Kuala Lumpur pour être exemptés de visa. Phu Quôc est également la seule destination au Vietnam qui exempte de visa les visiteurs indiens. Ceux qui se rendent à Phu Quôc sont exemptés de visa pendant 30 jours.

VNA/CVN