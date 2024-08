Les raisons pour lesquelles Phu Quôc est élue la deuxième plus belle île du monde en 2024

Le célèbre site de voyages Travel Leisure (États-Unis) a placé l’île vietnamienne de Phu Quôc au deuxième rang des 25 îles les plus belles du monde, juste derrière les Maldives et devant les îles encore considérées comme des paradis de villégiature comme Bali (Indonésie) et Phuket (Thaïlande).

Ce magazine présente Phu Quôc, située au large de la côte Ouest du Vietnam, comme une destination touristique émergente. Alors que certaines plages d’Asie du Sud-Est se développent, Phu Quôc reste encore un endroit rare qui conserve son côté sauvage et paisible. Mais cela ne veut pas dire que Phu Quôc ne dispose pas des hôtels les plus luxueux dotés d’équipements élégants et de piscines privées.

L'"île aux perles" possède sa propre écologie distinctive avec 28 grandes et petites îles, 150 km de côtes et 14 plages diverses, dont beaucoup ont été classées parmi les plus belles de la planète.

Son climat doux avec un soleil chaud toute l'année s’ajoute à l'attractivité de l'île, ce qui rend Phu Quôc idéale pour les voyages à tout moment de l'année. Parmi les plages les plus remarquables, on trouve la plage de Sao, la plage de Truong, la plage de Kem, la plage de Dai, la plage de Rach Vem et la plage de Ganh Dau.

Le plus attractif pour les touristes est le Sud avec 12 îles différentes dans l’archipel d’An Thoi. Différente de la plupart des plages de Phu Quôc, la plage sud est particulièrement claire et bleue, caractérisée par un sable blanc lisse et crémeux. Cet endroit est également connu pour ses riches ressources marines, avec des récifs coralliens aux couleurs et formes multiples, répartis dans les îles. Avec les poissons et les herbiers marins, c'est un endroit idéal pour ceux qui aiment plonger et admirer la beauté de l'océan.

Le 15 juillet, le site Rankify Korea a publié une liste des dix destinations internationales les plus prisées par les touristes sud-coréens. Cette liste a été une surprise : la première place revient à une destination vietnamienne. Il ne s’agit pas de Dà Nang ni de Nha Trang, toutes deux déjà bien connues des touristes sud-coréens, mais de Phu Quôc, qui s’est hissée au sommet et est devenue la destination la plus populaire parmi les touristes sud-coréens dans le monde entier.

Les données d’enquête révèlent que Phu Quôc est la destination préférée des touristes sud-coréens âgés de 30 à 39 ans, les femmes représentant 67% des visiteurs. L’île a obtenu 12.855 points, loin devant Nha Trang (10.157 points) et Tokyo (3.796 points).

Kim Kye Yong, directeur général de Korean Air au Vietnam, a expliqué l'attractivité de l'île en déclarant que Phu Quôc est bien préservée avec une nature intacte et possède des complexes hôteliers luxueux, le plus long téléphérique à trois câbles du monde, des parcs à thème passionnants et une architecture de style européen époustouflante.

Les touristes sud-coréens adorent capturer et partager ces expériences sur les réseaux sociaux. Phu Quôc est la destination idéale où vous pouvez vous détendre et profiter d'une variété d'expériences en même temps, a dit Kim Kye Yong.

À Phu Quôc, l'attraction la plus remarquable est le complexe de divertissement unique en son genre Sunset Town dans la partie sud de l'île. Les touristes peuvent visiter le pont Kiss (Baiser), assister au spectacle multimédia Kiss of the Sea et aux feux d'artifice nocturnes, voir des marionnettes vietnamiennes à l'À Ơi - le premier théâtre de marionnettes en bord de mer au Vietnam, et visiter le marché nocturne de Vui Phet pour déguster de délicieux plats et des spectacles de rue captivants.

Pour les touristes haut de gamme, des complexes hôteliers et des hôtels de luxe, notamment le JW Marriott Phu Quôc Emerald Bay Resort de Sun Group, le New World Phu Quôc Resort, La Festa Phu Quôc et Curio Collection by Hilton, sont des options adaptées. Pour les touristes jeunes ou soucieux de leur budget, le Premier Residences Phu Quôc Emerald Bay ou les mini-hôtels et boutiques au Sunset Town sont des choix idéaux. Phu Quôc peut répondre aux besoins de tous les types de touristes.

Actuellement, Phu Quôc est la seule île du Vietnam à exempter de visa pour un séjour temporaire pouvant aller jusqu'à 30 jours. Selon les prévisions de plusieurs experts, Phu Quoc pourrait accueillir jusqu'à 14,6 million de visiteurs en 2024, concurrençant directement les grands centres touristiques asiatiques comme Phuket et Bali.

