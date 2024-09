Long An a une prédilection pour le tourisme culturel et écologique

La province de Long An est située entre deux régions économiques du Sud-Est et du Sud-Ouest, jouxtant la métropole touristique de Hô Chi Minh-Ville et partageant une frontière d’environ 134 km avec le Cambodge.

Cette localité compte actuellement 126 sites historiques et culturels classés au niveau provincial et national. Elle est notamment la seule localité du delta du Mékong à être membre de l’Organisation pour la promotion du tourisme des villes mondiales (TPO), dont le siège est à Busan, en République de Corée.

Il s’agit des conditions favorables pour qu’elle développe le tourisme, "industrie sans fumée", et devienne une "destination touristique sûre et attrayante" liée aux traditions et à l’identité culturelle, à la préservation et à la valorisation du patrimoine historique et culturel, aux festivals culturels traditionnels, aux loisirs et aux divertissements liés aux caractéristiques fluviales.

Afin de développer efficacement la valeur du tourisme, Long An coopère avec des universités et des agences de voyage pour rechercher des produits touristiques spécifiques, en s’appuyant sur ses atouts géographiques et ses ressources, notamment le golf, le tourisme de santé et le tourisme fluvial.

Actuellement, l’université Hoa Sen met en œuvre un projet d’élaborer un mécanisme d’une identité visuelle pour le tourisme de Long An dans le cadre d’un projet scientifique provincial. Le logo et le slogan devraient être finalisés en septembre 2024 pour promouvoir la coopération touristique entre Long An et d’autres localités et le développement touristique à l’est du delta du Mékong, développer le tourisme de la région du Dông Thap Muoi entre les trois provinces de Long An, Tiên Giang et Dông Thap et renforcer la coopération en matière de développement touristique entre Hô Chi Minh-Ville et 13 autres provinces et villes du delta du Mékong.

Une fois le mécanisme de l’identité visuelle du tourisme de Long An mis en service, les touristes pourront facilement découvrir les sites historiques et culturels tels que le mémorial de l’avocat Nguyên Huu Tho, les anciennes maisons Phuoc Lôc Tho, la maison à cent colonnes, et le complexe des anciennes maisons Thanh Phu Long et les festivals traditionnels tels que le festival végétarien du temple Tân Xuân, le festival du temple de Bà Long Thượng, la gastronomie, et les villages d’artisanat et les modes de vie traditionnels tels que le village de tambours Binh An, l’artisanat de joaillerie de Thuân Thành, la production de la sauce de crabe et de crêpes mélangées, ou encore la route du bonheur.

Le parc des Sept Merveilles du Monde dans la commune de My Hanh Bac, district de Duc Hoa, province de Long An, est une destination attrayante pour les loisirs.

Pour le tourisme de divertissement, l’identité visuelle informera les touristes des régions spécifiques à visiter, telles que les parcours de golf dans les districts de l’amont de la rivière Vàm Co Dông, notamment le complexe Happyland, le zoo My Quynh, le parc d’expériences éducatives Chavi Garden, le parcours de golf Royal, et le parcours de golf West Lakes.

En outre, grâce à son réseau de terrains de golf modernes, Long An deviendra une destination idéale pour les touristes à haut revenu et les touristes étrangers.

La province devra développer des circuits courts permettant aux touristes de découvrir l’évolution de la culture, des coutumes, du climat et du sol des différentes zones de la province.

Dans un contexte où les provinces du delta du Mékong développent toutes le tourisme en s’appuyant sur les caractéristiques fluviales et sur le relief deltaïque, Long An est reconnue comme une province pionnière dans l’innovation des modes de développement touristique.

Le Service provincial de la culture, des sports et du tourisme renforce la promotion des produits touristiques spécifiques et l’identité visuelle du tourisme, et applique la science et la technologie dans la conservation et la gestion du patrimoine et la numérisation des bases de données sur le patrimoine, contribuant à faire de Long An une destination touristique sûre et attrayante dans les années à venir.

