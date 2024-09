Une table-ronde et un salon de l’emploi sur le tourisme durable à Hanoï

La table-ronde intitulée "Développement du tourisme durable : opportunités et défis" et le salon de l’emploi dans le domaine du tourisme durable se sont déroulés le 21 septembre à Hanoï. Ces évènements s’inscrivaient dans le cadre du projet "Formation et sensibilisation dans le domaine du tourisme durable au Vietnam".

Avec pour objectif de contribuer à un avenir plus responsable et durable pour le tourisme au Vietnam, l’Université de Hanoï et l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et le Centre d’employabilité francophone de Hanoï (CEF de Hanoï) de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) ont co-organisé ces deux événements majeurs sur le tourisme durable.

"Dans le cadre de la mise en œuvre de son projet + Formation et sensibilisation dans le domaine du tourisme durable au Vietnam+, l'OIF, par le biais de sa Représentation pour l’Asie et le Pacifique - REPAP, a collaboré avec l’Université de Hanoï (HANU) pour l’organisation de 10 sessions de formations de sensibilisation au tourisme durable dans trois villes (Hanoï, Dà Nang et Hô Chi Minh-Ville). Plus de 400 étudiants en langues étrangères (dont la plupart des francophones) ont participé. Au-delà de ces formations, les étudiants ont fait une immersion dans la communauté locale de certaines zones touristiques et posé un diagnostic pour améliorer leur autonomisation économique. La table ronde et le salon d’emploi s’inscrivent dans la continuité de ces actions et visent à faciliter l'insertion professionnelle des étudiants dans ce secteur", a affirmé Edgar Doerig, représentant régional Asie-Pacifique de l'OIF.

Une occasion exceptionnelle

La table ronde et le forum d’emploi ont permis aux différents acteurs du tourisme durable (experts, universités et entreprises) d'échanger sur les dernières tendances et de partager leurs expériences. Les étudiants désireux de se lancer dans le tourisme durable ont eu l’opportunité d’explorer des choix de carrière à travers 150 offres de stage proposées par une trentaine d’agences de voyage.

"L’organisation de ces deux événements met en lumière la synergie des institutions francophones et le rôle clé de la langue française dans sa mise en œuvre. En unissant leurs forces en vue de promouvoir des objectifs communs du développement durable, le Département de français de HANU, l’OIF et le CEF de Hanoï favorisent l’échange de savoir-faire et d’expériences autour des pratiques innovantes du tourisme responsable, ainsi que l’accès à des réseaux professionnels et des opportunités d’emploi des étudiants, a souligné Nguyên Thi Cuc Phuong, vice-rectrice de l’Université de Hanoï. La langue française joue un rôle central dans ce projet en tant qu’outil de communication, permettant aux experts, chercheurs et entreprises de dialoguer, d’échanger des idées et des pratiques issues de différentes régions du monde francophone. Par ailleurs, la maîtrise du français constitue un atout indéniable pour les étudiants, leur offrant des perspectives de formation et de carrière dans un secteur en pleine croissance".

Pour Nicolas Maïnetti, directeur régional de l’AUF - Asie-Pacifique, "associer ainsi une table ronde de haut niveau avec un salon de l’emploi dont les entreprises proposent plus de cent postes est certainement une façon très efficace de montrer les potentialités d’insertion professionnelles qu’offre la langue française et la francophonie scientifique".

La table-ronde a créé un espace d’échange entre des chercheurs, des entreprises, des étudiants et des enseignants pour partager des connaissances et des perspectives multidimensionnelles sur le développement du tourisme durable. La discussion s’est concentrée sur l’identification des défis actuels et futurs ainsi que sur le partage des expériences pratiques des structures ayant mis en œuvre des projets de tourisme durable.

Des rencontres

Lors du salon de l’emploi, les étudiants en langues étrangères, notamment ceux en français, ont eu l’occasion de rencontrer les représentants de 26 entreprises du secteur touristique, découvrir près de 150 postes attractifs pour des stagiaires et des employés à temps plein, et améliorer leurs compétences générales grâce à des activités de conseil en carrière.

"Le Vietnam est une destination conviviale, sûre et hospitalière. Ces derniers temps, nous avons remporté de nombreux prix internationaux dans le domaine du tourisme. Cependant, il faut reconnaître que pour développer le tourisme, le facteur humain est très important", a noté Vu Van Tuyên, directeur de l’Agence de voyages Travelogy.

Il a souligné : "Le projet + Formation et sensibilisation dans le domaine du tourisme durable au Vietnam+ est important. Parce que la première chose est que ce projet sensibilise la communauté au développement du tourisme durable, en donnant aux étudiants une vision panoramique du développement touristique qui non seulement protège les ressources naturelles et l’environnement, mais transforme également cette expérience de formation en produits lorsqu’ils travaillent pour des entreprises dans ce secteur. Deuxièmement, le projet a permis au monde des affaires de s’unir pour protéger l’environnement et développer un tourisme durable. Troisièmement, il a permis d'offrir des opportunités d’emploi pour les étudiants en tourisme".

Hà Giang, étudiante en français de l’Université de Hanoï, a participé à une formation sur le tourisme durable et assisté au salon d’emploi dans le cadre du projet "Formation et sensibilisation dans le domaine du tourisme durable au Vietnam" : "La chose utile que j’ai apprise, c’est comment les gens essaient de développer un tourisme durable. En venant à ce salon de l’emploi, je souhaite trouver une opportunité de travailler dans une entreprise de tourisme afin de pouvoir mettre en pratique les connaissances que j'ai acquises".

Texte et photos : Quê Anh/CVN