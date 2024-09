Le tourisme vietnamien innove en vue de la saison touristique de fin d’année

Selon l’Office général des statistiques, le Vietnam a accueilli près de 11,4 millions de visiteurs étrangers au cours des huit premiers mois de cette année, soit une augmentation de 45,8% en rythme annuel et de 1% par rapport à la même période de 2019.

La période d’octobre à avril constitue la haute saison pour l’attraction des visiteurs étrangers au Vietnam. Les localités redoublent d’efforts pour rendre leurs produits et services plus professionnels et distinctifs, renforçant ainsi leur attractivité.

Valorisation des atouts uniques des destinations

Après la saison estivale, les localités poursuivent leurs efforts afin de mettre en valeur du mieux possible les spécificités de chaque destination.

Hô Chi Minh-Ville séduit les visiteurs grâce à l’image d’une ville ouverte, dynamique et moderne, tout en préservant son identité culturelle. Celle-ci se reflète à travers le mode de vie des communautés locales, les marchés traditionnels, les rues commerçantes et les villages artisanaux séculaires. Au cours des huit premiers mois de cette année, Hô Chi Minh-Ville a accueilli près de 26,5 millions de visiteurs. Les recettes touristiques ont augmenté de 15% par rapport à la même période en 2023.

Afin de continuer à attirer les touristes, Hô Chi Minh-Ville concentre ses efforts sur le développement de produits touristiques typiques, conformément au potentiel spécifique de chaque arrondissement, district et de la ville de Thu Duc, selon Le Truong Hiên Hoa, directeur adjoint du Service municipal du tourisme.

Située sur la côte du Centre méridional, la province de Binh Thuân se distingue par son offre touristique diversifiée, englobant le tourisme balnéaire, culturel et les sports nautiques. Elle s’efforce également d’enrichir ses produits touristiques et de les rendre plus attrayants. Au cours des huit premiers mois de 2024, la province a connu une croissance significative du nombre d’arrivées touristiques, avec plus de 6,4 millions de visiteurs, vietnamiens comme étrangers. La fin de l’année constitue traditionnellement une période prisée par les touristes étrangers, attirés par le climat tempéré de Binh Thuân.

Le Service provincial de la culture, des sports et du tourisme cherche à diversifier l’offre touristique pour satisfaire une clientèle variée. Cette approche comprend le développement de produits thématiques tels que le tourisme culturel et historique, l’agrotourisme communautaire, et des activités axées sur l’écologie marine, forestière et dunaire.

La province améliore également la qualité de nombreux produits et types touristiques tels que le tourisme de santé, le tourisme d’affaires, le tourisme scientifique, ainsi que des circuits dans la ville de Phan Thiêt. Elle met également en valeur son patrimoine historique et culturel, ses villages artisanaux et les traditions des communautés ethniques comme les Cham, Co Ho et Cho Ro.

Cân Tho, hub du delta du Mékong, s’est fixé un objectif ambitieux d’accueillir 6,1 millions de visiteurs cette année. Suite à la haute saison estivale, la ville continue d’améliorer la qualité de ses offres touristiques, mettant l’accent sur l’écosystème des jardins et la culture caractéristique du Mékong, afin d’attirer les visiteurs durant les derniers mois de l’année et au début de 2025.

En fin d’année et à l’approche du Têt traditionnel, les visiteurs au delta du Mékong aiment découvrir des vergers, les coutumes locales et déguster des spécialités culinaires. En réponse à cette demande, l’entreprise se focalise sur le développement et la promotion des produits touristiques expérientiels associés à la culture locale, a fait savoir Lê Dinh Minh Thy, directrice de la succursale de Vietravel à Cân Tho.

Augmenter la promotion du tourisme

Pour améliorer la qualité des produits et promouvoir le tourisme sur divers marchés, le Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville a annoncé une intensification de sa coopération avec de grands médias, notamment la chaîne de télévision américaine CNN, dans le but d’optimiser la communication et de diffuser des vidéos mettant en valeur les atouts touristiques locaux.

Dans un avenir proche, il y aura davantage de programmes mettant en lumière la richesse culturelle, la population et les expériences uniques à vivre à Hô Chi Minh-Ville. Cette initiative vise à élargir la diffusion d’informations auprès des publics national et international, à attirer davantage de touristes dans la ville.

La directrice du Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Thi Anh Hoa, a souligné que, parallèlement aux séries de courts métrages et aux publications numériques touristiques offrant de nouvelles perspectives aux visiteurs, la ville s’engageait à faire la promotion de ses produits touristiques à travers des distinctions et récompenses prestigieuses, renforçant ainsi son image touristique.

Il convient de mentionner les distinctions touristiques récemment obtenues par Hô Chi Minh-Ville en septembre dernier, dont les titres de "Meilleure destination de tourisme d’affaires d’Asie" (Asia’s Best MICE Destination), et la "Meilleure destination de motivation d’Asie" (Asia’s Best Incentive Destination) lors des World MICE Tourism Awards.

Actuellement, Hô Chi Minh-Ville dispose d’environ 3.230 établissements d’hébergement touristique, dont près de 200 hôtels classés de 1 à 5 étoiles, garantissant ainsi un service de qualité à un large éventail de visiteurs.

La province de Binh Thuân diversifie ses activités de promotion du tourisme sous diverses formes, en ciblant notamment de nouveaux marchés dans le but d’augmenter le nombres de visiteurs.

Le Service provincial de la culture, des sports et du tourisme de Binh Thuan valorise le rôle du portail d’information touristique intelligent de la province, en vue de faciliter l’accès à l’information pour les touristes, contribuant ainsi à renforcer l’image d’une destination accueillante et conviviale.

La province s’engage activement dans la diffusion d’informations exhaustives et précises sur le potentiel local, les atouts régionaux, ainsi que les produits et services touristiques. Cette démarche se concrétise par la publication de livres photographiques, de brochures, de cartes, de VCD, ainsi que des jouets, cahiers, souvenirs et cadeaux intégrant des codes QR.

Binh Thuân ambitionne d’accueillir 11,4 millions de visiteurs en 2025, dont 10% de touristes étrangers. Les revenus générés par son tourisme devraient atteindre plus de 24.600 milliards de dôngs, représentant environ 10% du Produit intérieur brut local.

