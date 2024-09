La Journée mondiale du tourisme 2024 célébrée à Hanoï

L'événement a comporté des performances reflétant la culture populaire du Vietnam, qui devrait devenir une source de développement de produits touristiques culturels.

Chaque année, le secteur mondial du tourisme organise le 27 septembre diverses activités pour sensibiliser le public à l'importance du tourisme pour le développement socio-économique des pays.

Cette année, l'Organisation mondiale du tourisme (ONU Tourisme) a choisi le thème "Tourisme et paix" pour la Journée mondiale du tourisme dans le but de souligner le rôle vital de ce secteur dans la promotion de la paix et de la compréhension entre les nations et les cultures, et dans le soutien aux processus de réconciliation.

En particulier, l'ONU Tourisme met l'accent sur le rôle des jeunes, notant qu'en investissant dans la jeunesse, en lui offrant des opportunités d'éducation et de formation et en encourageant son engagement actif dans le tourisme, son potentiel pourrait être capitalisé pour promouvoir les changements sociaux et la paix.

Au Vietnam, le tourisme a acquis des conditions suffisantes pour affirmer son statut de secteur économique important.

Au cours des huit premiers mois de 2024, le pays a accueilli 11,4 millions d'arrivées internationales, soit une augmentation de 45,8% par rapport à la même période de l'année dernière et de 1% par rapport à la même période de 2019. Les voyageurs nationaux ont été au nombre de 89,5 millions. Les recettes touristiques totales sont estimées à 23,8 milliards d'USD.

