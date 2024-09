Le delta du Mékong développe le tourisme communautaire

Grâce à sa richesse naturelle et culturelle, le delta du Mékong dispose de conditions idéales pour développer le tourisme communautaire.

Photo : Thu Hiên/VNA/CVN

Une fois arrivés à Cân Tho, les visiteurs ne doivent pas manquer l'îlot Son, quartier Bùi Huu Nghia, district de Binh Thuy. L’îlot compte environ 80 ménages dont plus de 40 participent au développement touristique local. Ici, les visiteurs pourront préparer eux-mêmes des gâteaux traditionnels, visiter des vergers, nourrir des poissons au biberon et déguster des spécialités culinaires.

Parmi les destinations touristiques connues de la province de Trà Vinh se trouve également l'îlot Chim, commune de Hoa Minh, district de Châu Thành. Situé sur la rivière Cô Chiên, l’îlot Chim accueille les touristes avec des spécialités bio, sans utilisation de produits chimiques. De plus, les prestataires de services encouragent les visiteurs à profiter de l'air naturel et à limiter l'utilisation du climatiseur.

Lâm Huu Phuc, directeur adjoint du Service de la culture, des sports et du tourisme de la province de Trà Vinh, a déclaré qu'en 2023, cet îlot avait accueilli 22.450 visiteurs, avec un chiffre d’affaires total de 6,75 milliards de dôngs, et déjà plus de 12.000 touristes au premier semestre 2024.

Le homestay Ut Trinh est autre bel exemple de tourisme communautaire dans le delta du Mékong. Celui-ci se trouve dans le hameau de Hoa Quy, commune de Hoa Ninh, district de Long Hô, province de Vinh Long. Les touristes tombent facilement amoureux de cet endroit, en raison notamment de sa maison rustique vieille de 100 ans et de l'air frais soufflé par la brise de la rivière Long Hô. Le soir, tous les appareils électriques d’éclairage dans la maison sont éteints, seules les lampes à huile restent illuminées. Les visiteurs assistent à des spectacles de chant "đờn ca tài tử" (inscrit en 2013 sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité) et peuvent explorer les environs et/ou jouer à des jeux folkloriques.

Grâce à son travail de préservation de l'identité culturelle locale, le homestay Ut Trinh a reçu le prix ASEAN Homestay standard 2017-2019 décerné par le Forum du tourisme de l'ASEAN (ATF).

Lê Thanh Phong, vice-président permanent de l'Association touristique du delta du Mékong, a déclaré : "Les modèles de tourisme communautaire qui combinent la production et la culture agricoles avec le développement du tourisme contribuent au développement socio-économique local en apportant des revenus qui améliorer la qualité de vie des populations".

"Ces modèles sont devenus des produits touristiques uniques, contribuant à la diversification des produits et services touristiques du delta du Mékong", a-t-il ajouté.

Au cours du premier semestre 2024, le delta du Mékong a accueilli près de 30 millions de visiteurs, vietnamiens comme étrangers, soit une augmentation de 11,2% par rapport à la même période en 2023. Les activités touristiques ont généré un chiffre d’affaires de 34,8 billions de dôngs, soit une hausse de 33% en rythme annuel.

VNA/CVN