HANOI 1988: Le voyage des baguettes dans le pays de la fourchette

HA NOI 1988 : un passage à ne pas manquer

Huy, originaire de Hà Nội, a créé avec succès la chaîne de restaurants vietnamiens HA NOI 1988 à Paris qui laisse une impression sur les convives locaux. Le nom HA NOI 1988 est né avec un sens simple. C’est la combinaison de l’origine du fondateur et son année de naissance. Diplômé en photographie, et avec sa passion pour la cuisine régionale, Huy a participé à un concours de "Nấu phở ngon" et il a remporté le prix le plus élevé. À partir de ce moment-là, son parcours dans la restauration a débuté.

Il a réussi à promouvoir la cuisine Vietnamienne auprès des amis internationaux grâce à une chaîne de trois restaurants. HA NOI 1988 - premier restaurant spécialisé en gastronomie du Nord du Vietnam, est situé au 72 quai des Orfèvres, à Paris. Ensuite, HA NOI 1988 étoile est né de la passion du fondateur pour le phở. Dans ce restaurant, au 16-18 rue Regrattier, vous trouverez une grande variété de phở préparées par les chefs de cuisine talentueux du Vietnam. Le troisième restaurant de Huy s’appelle HA NOI Ca Phe situé rue Galande à Paris.

Ces trois restaurants reconstituent une ambiance de la ville ancienne de Hà Nội - à travers non seulement leurs saveurs mais encore l’atmosphère typique, offrant aux convives une sensation chaleureuse comme à la “maison”, surtout pour ceux ou celles qui voyagent, étudient ou vivent loin de leur pays natal. Il s’agit d’un véritable restaurant Vietnamien né de l’amour d’un enfant de la capitale. Le menu est riche et varié. C’est la mélodie de saveurs typiques du Nord du pays : phở, nem, gỏi cuốn, giò, etc. En venant à HA NOI 1988, vous pourrez goûter à la cuisine authentique de Hà Nội. Le phở reste, certainement, le plat le plus attrayant pour les convives et fait également la fierté du propriétaire du restaurant. Le fondateur lui-même a déclaré : "Chaque recette du restaurant est élaborée à partir de la recette familiale, provenant de ma grand-mère”. Le phở devient spécial grâce à la préparation méticuleuse et à la passion sans faille du chef. Le plus grand bonheur de sa carrière ? Entendre les clients, de retour en France après avoir goûté son phở à Hà Nội, affirmer avec enthousiasme : “Nous avons enfin retrouvé le goût authentique du phở de Hà Nội !".

Processus de construction de marque

Qu'est-ce qui rend HA NOI 1988 plus exceptionnel que les autres restaurants? Derrière la délicieuse soupe phở de HA NOI 1988, il y a la difficulté de construire l'image de marque. N’ayant pas peur d'être créatif, Huy a créé des opportunités pour son personnel d'en savoir plus sur l'industrie F&B lors de leurs études dans les écoles de formation des chefs. De plus, afin d’attirer de nouveaux clients, HA NOI 1988 a créé son propre Instagram et son site Web. Étant actif sur les réseaux sociaux, avec l'image de plats magnifiquement décorés, l'espace avec des couleurs colorées du Hanoï ancien, HA NOI 1988 est progressivement connu par le public. Ce restaurant a ses premiers clients réguliers, en particulier des chefs célèbres comme Hélène Darroze. Seulement 3 ans depuis sa création, HA NOI 1988 a publié du merch, notamment des sweats à capuche, des t-shirts, des sacs fourre-tout et des casquettes de baseball imprimées par HA NOI 1988, exclusivement pour les amateurs de restaurants. Pour maintenir sa position, HA NOI 1988 a également organisé des ateliers et des événements, notamment la coopération entre le magasin et la célèbre société de vêtements UNIQLO.

L'image de marque n’est qu'une partie : pour atteindre vraiment le cœur des clients, HA NOI 1988 a fait de grands efforts pour assurer la qualité de sa nourriture. Chaque bol de nouilles Hà Nôi doit être qualifié avant d'être mis sur la table à manger : l'ingrédient le plus frais, pas de MSG, pas d'additifs de nourriture et de nouvelles nouilles chaque jour. Il est essentiel que le chef veille constamment à préserver le goût du phở du Nord et à être constamment créatif afin de satisfaire les convives internationaux. Par exemple, le restaurant a introduit plusieurs variétés de phở. Outre les traditionnelles nouilles au bœuf et le phở au poulet, il existe également une soupe de nouilles au bœuf, une soupe de nouilles au bœuf Wagyu et un phở végétarien. Avec pour devise : "Vendre aux autres comme si on se nourrissait soi-même", HA NOI 1988 place ses clients au cœur de ses préoccupations et s'efforce constamment d'améliorer ses plats afin de proposer les meilleurs produits à sa clientèle.

Fierté nationale et sens de la préservation culturelle

Lors des récents Jeux Olympiques de Paris 2024, la cuisine Vietnamienne a été mise à l’honneur au menu des athlètes, et le phở a de nouveau été désigné comme un plat principal indispensable de cet événement majeur. Huy a confié :“étant Vietnamien et, en voyant les plats Vietnamiens conquérir progressivement les convives internationaux avec leur goût exquis, je me sens extrêmement fier”. S’affirmer sur la carte culinaire internationale n’est pas facile; maintenir la flamme patriotique en soi lorsqu’on travaille dans la profession est encore plus important, car être à la fois créatif et en même temps équilibrer l’identité nationale pour répondre aux goûts et aux besoins des clients est un grand défi. Poursuivant cette noble mission, HA NOI 1988 a mis en œuvre l’objectif d’améliorer la position de la cuisine Vietnamienne sur la carte de la France ainsi que de la cuisine du monde en général.

"Nous mettons toujours tout notre enthousiasme dans chaque bol de +phở+", Huy a déclaré que les jeunes qui vivent d’une entreprise doivent mettre tout leur enthousiasme, leur persévérance, être prêts à créer et à innover en affaires, le succès viendra certainement à eux un jour dans un avenir proche.

Bùi Hà Anh - Nguyên Thu Giang - Nguyên Thi Mai