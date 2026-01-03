L'Iran met en garde les États-Unis contre toute ingérence dans ses affaires intérieures

Cette réaction survient quelques heures après que le président américain Donald Trump a écrit sur le réseau Truth Social que les États-Unis étaient prêts à prendre des mesures si l'Iran "tuait des manifestants pacifiques". Les circonstances en coulisse qui ont conduit aux récentes manifestations en Iran sont liées à des déclarations de responsables israéliens et du président américain, a accusé M. Larijani. Il a ajouté que l'Iran faisait la distinction entre les commerçants qui manifestent et ceux qui se livrent à des actes de vandalisme et de destruction, avertissant qu'une ingérence américaine ne ferait que perturber la région et nuire aux intérêts mêmes de Washington. M. Larijani a ajouté que la voie risquée actuellement suivie avait été initiée par M. Trump, exhortant les Américains à "garder un œil sur leurs soldats". Au moins trois personnes ont été tuées et 13 membres des forces de sécurité ont été blessés lors d'affrontements survenus au cours de manifestations dans deux provinces iraniennes au cours des dernières 24 heures, ont rapporté jeudi 1er janvier les médias iraniens.

Xinhua/VNA/CVN