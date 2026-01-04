Le Premier ministre irlandais effectuera une visite officielle en Chine

Selon le porte-parole, cette visite est la deuxième visite d'un Premier ministre irlandais en Chine en 14 ans. Au cours de son séjour, le président chinois Xi Jinping le rencontrera, tandis que le Premier ministre Li Qiang et le président du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale, Zhao Leji, tiendront respectivement un entretien et une rencontre avec lui, afin d'échanger en profondeur sur les relations bilatérales et les questions d'intérêt commun. Outre Beijing, M. Martin se rendra également à Shanghai, d'après le porte-parole. Ces dernières années, le partenariat stratégique pour une coopération mutuellement bénéfique entre la Chine et l'Irlande a connu un développement solide, a souligné le porte-parole. Le porte-parole a ajouté qu'à travers cette visite, la Chine est prête à collaborer avec l'Irlande pour renforcer la confiance politique mutuelle, élargir la coopération mutuellement bénéfique et fournir une nouvelle impulsion à la poursuite d'un développement de haute qualité et à l'avancée saine et stable des relations sino-européennes dans la nouvelle ère.

Xinhua/VNA/CVN