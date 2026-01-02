Une église historique d'Amsterdam détruite par un incendie

Les flammes se sont déclarées peu avant 01h00 heure locale (minuit GMT), dans le clocher de l'église situé dans le Vondelpark, selon la même source. Aucun blessé n'a été signalé, mais des dizaines d'habitations voisines ont été évacuées, le vent projetant des débris enflammés dans les rues environnantes. Les résidents évacués ont été temporairement hébergés dans un studio de yoga voisin. Les pompiers et les équipes d'urgence ont travaillé toute la nuit pour maîtriser l'incendie et l'empêcher de se propager aux bâtiments résidentiels adjacents. Une enquête est en cours pour déterminer la cause de l'incendie. Construite en 1872, la Vondelkerk a servi d'église catholique romaine jusqu'en 1977 et est depuis utilisée pour accueillir des événements et des petites entreprises.

Xinhua/VNA/CVN