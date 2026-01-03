Le président ghanéen promet de renforcer la lutte contre la corruption

Dans son message télévisé du Nouvel An publié jeudi 1er janvier 2026, M. Mahama a déclaré que son administration accélérerait et élargirait également les réformes visant à renforcer la protection sociale. "Nous intensifierons la lutte contre la corruption, sans exception. Chaque cedi appartient au peuple et doit être justifié", a annoncé le président. M. Mahama s'est en outre engagé à augmenter les investissements dans l'éducation, la santé, l'agriculture et l'énergie. Il a indiqué qu'au cours de l'année écoulée, le pays avait atteint une stabilité relative de la monnaie, le cedi étant en passe de figurer parmi les monnaies les plus performantes du monde en 2025.La confiance croissante des entreprises a stimulé la croissance des investissements directs nationaux et étrangers, a-t-il ajouté. Le président a exhorté les entrepreneurs à investir et à créer des emplois, et a encouragé la société civile et les médias à continuer de plaider en faveur d'une plus grande transparence et d'une plus grande responsabilité.

