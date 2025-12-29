Pérou : un séisme de magnitude 6 fait au moins 25 blessés

Un séisme de magnitude 6,0 a fait au moins 25 blessés samedi soir 27 décembre au Pérou, dans la région d'Ancash au nord de Lima, ont indiqué dimanche 28 décembre les autorités.

Photo : REUTERS/VNA/CVN

Le tremblement de terre s'est produit samedi 27 décembre à 21h51 (dimanche 28 décembre 02h51 GMT) au large de la ville portuaire de Chimbote, ont précisé les autorités.

Il a fait "25 blessés, dont 12 sont hospitalisés et 13 ont été autorisés à sortir", a indiqué le ministère de la Santé.

À Chimbote, ville d'un demi-million d'habitants au nord de la capitale, le principal hôpital a été endommagé, tout comme des écoles et plusieurs maisons, selon des images diffusées dimanche par les médias locaux.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs vidéos montrent des bâtiments fissurés et des objets éparpillés sur le sol des supermarchés.

Le Pérou, qui compte 34 millions d'habitants, est situé sur la ceinture de feu du Pacifique, qui enregistre la plus forte activité sismique au monde et s'étend de la côte ouest de l'Amérique jusqu'à l'est de l'Asie.

En 1970, le pays a subi l'un des tremblements de terre les plus meurtriers des 100 dernières années, avec 67.000 morts dans la région d'Ancash.

