Indonésie : des centaines d'évacuations après l'éruption du volcan Semeru

L'éruption du plus haut volcan de l'île principale de Java, situé à environ 800 km au sud-est de la capitale Jakarta, a débuté mercredi 19 novembre, projetant des particules de lave à plus de 13 km autour du cratère, a indiqué le chef de l'agence de géologie, Muhammad Wafid. L'éruption a conduit les autorités à relever le niveau d'alerte à son maximum alors que jeudi 20 novembre, l'activité s'est sensiblement réduite tout en restant "fluctuante", a-t-il ajouté. Près de 900 personnes ont été évacuées vers des écoles, des mosquées et des salles communales, a indiqué Sultan Syafaat, responsable de l'agence locale de gestion des catastrophes. "Pendant la journée, (les villageois) vaquent à leurs occupations, notamment l'agriculture. La nuit, ils restent (dans des abris), probablement parce qu'ils sont encore traumatisés", a-t-il indiqué. Les autorités ont également évacué près de 190 personnes, pour la plupart des randonneurs, bloquées dans un camping mais dans une zone non directement affectée par l'éruption, a déclaré Rudijanto Tjahja Nugraha, le directeur du parc national Bromo Tengger Semeru. L'Indonésie se situe sur la "ceinture de feu" du Pacifique, où la rencontre des plaques continentales provoque une activité volcanique et sismique importante. Cet archipel d'Asie du Sud-Est compte près de 130 volcans actifs. En 2021, une éruption du Semeru avait fait plus de 50 morts et endommagé plus de 5.000 maisons.

APS/VNA/CVN