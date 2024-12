Un responsable du PCV se rend en visite de travail au Cambodge

>> Développement de l'amitié traditionnelle Vietnam - Cambodge

>> Approfondir la coopération durable entre le Vietnam et le Cambodge

>> Un échange sportif au Cambodge pour célébrer les 80 ans de l’Armée populaire du Vietnam

Photo : VNA/CVN

Au cours de son voyage, le président de la Commission des relations extérieures du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Lê Hoài Trung, a rencontré le président du Parti du peuple cambodgien (PPC) et président du Sénat, Samdech Techo Hun Sen, a tenu une séance de travail avec le président de la Commission des relations extérieures du PPC, vice-Premier ministre cambodgien et ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale Prak Sokhonn, et a rencontré le membre du Comité permanent du PPC et vice-Premier ministre Neth Savoeun.

Lors de sa rencontre avec Samdech Techo Hun Sen, Lê Hoài Trung a félicité le Cambodge pour ses remarquables réalisations sous la direction du PPC avec Samdech Techo Hun Sen comme président et Samdech Thipadei Hun Manet comme Premier ministre, aidant le Cambodge à assurer la paix et à se développer de manière globale, à améliorer le niveau de vie de sa population et à élever son rôle et sa position sur la scène internationale.

Il a également transmis les salutations du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, et d’autres dirigeants vietnamiens à Samdech Techo Hun Sen et à d’autres hauts dirigeants cambodgiens.

Photo : VNA/CVN

Samdech Techo Hun a estimé que la visite du président de la Commission des relations extérieures du Comité central du PCV, Lê Hoài Trung, contribuerait à promouvoir et à renforcer la coopération globale entre les deux partis et les deux pays.

Le dirigeant cambodgien a affirmé la détermination de travailler avec le Vietnam pour consolider leurs relations sur la base des principes de "bon voisinage, d’amitié traditionnelle, de coopération globale et de durabilité à long terme", avec une confiance mutuelle de plus en plus forte.

Félicitant le Vietnam pour la construction du PCV et ses réalisations diplomatiques, il a exprimé sa ferme confiance que sous la direction solide et visionnaire du PCV dirigée par le secrétaire général Tô Lâm, le Vietnam atteindra ses objectifs de développement, y compris l’objectif de devenir un pays développé à revenu élevé d’ici 2045.

VNA/CVN