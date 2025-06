Pham Minh Chinh appelle à la résilience économique face aux incertitudes mondiales

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé à midi 23 juin une réunion entre la Permanence du gouvernement et les ministères et localités pour évaluer la situation actuelle et proposer des solutions pour faire face à l’évolution du conflit au Moyen-Orient ainsi qu’aux récents événements mondiaux impactant le développement économique du Vietnam.

Lors de cette réunion, le chef du gouvernement a souligné que les évolutions complexes et imprévisibles de la conjoncture mondiale pourraient continuer d'affecter l'économie globale, y compris celle du Vietnam. Ces influences toucheraient notamment les objectifs de croissance, les transports, les chaînes d'approvisionnement, la logistique, la consommation et les taux de change.

Pour le Vietnam, le Premier ministre a affirmé que le pays disposait d'opportunités et d'atouts pour restructurer son économie vers une approche verte, rapide et durable, tout en diversifiant ses marchés, ses produits et ses chaînes d'approvisionnement.

Il a demandé aux ministères, aux secteurs, aux unités ainsi qu’à l’ensemble de la population de poursuivre le renouvellement et le renforcement des moteurs traditionnels de croissance tels que l’investissement, les exportations et la consommation. En parallèle, il a encouragé le développement de nouveaux moteurs de croissance comme la science, la technologie, l’innovation, la transformation numérique et la transition verte.

Rappelant les orientations du Parti et de l'État pour une économie indépendante, autonome et dynamique, tout en étant activement, profondément, substantiellement et efficacement intégrée à la communauté internationale, le Premier ministre a donné des instructions claires.

Il a ordonné la mise en œuvre rigoureuse des politiques budgétaires, notamment l'exonération fiscale, la réduction des dépenses publiques et la promotion de l'épargne. Il a également insisté sur l'accélération du décaissement des fonds d'investissement public, en particulier pour les infrastructures stratégiques.

Il a réaffirmé la nécessité de maintenir une politique flexible et efficace. Les objectifs sont de maîtriser les taux de change, de contenir l'inflation, d'éviter la spéculation sur l'or et les devises, et de développer le crédit de manière contrôlée, tout en apportant un soutien aux entreprises.

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Le Premier ministre a souligné l'importance d’assurer les grands équilibres macroéconomiques, notamment la sécurité alimentaire et énergétique, le bon fonctionnement des marchés – notamment ceux des denrées alimentaires – et la stabilité des prix, notamment pour les produits stratégiques comme le pétrole et l’électricité. Il a également insisté sur la nécessité de garantir la sécurité de l'information.

Pham Minh Chinh a exhorté à poursuivre les négociations sur de nouveaux accords de libre-échange, à tirer pleinement parti de ceux déjà signés, à intensifier les efforts de promotion du commerce, à améliorer la logistique, à accélérer la réforme douanière, et à maintenir fermement les objectifs des négociations tarifaires avec les États-Unis.

En parallèle, il a appelé au développement du marché intérieur, en particulier à la stimulation de la consommation, à la promotion du commerce électronique et à la modernisation de la collecte fiscale. Il a également souligné l’importance du développement du tourisme ainsi que des industries culturelles et du divertissement.

Enfin, le Premier ministre a demandé aux comités populaires des villes et provinces de stabiliser rapidement les structures administratives à deux niveaux. Il a également demandé de lutter activement contre la contrefaçon et la commercialisation de produits d'origine inconnue — en particulier faux médicaments et aliments contrefaits — et de resserrer les inspections. Ces mesures visent à contribuer à la stabilisation des marchés et à l'élargissement de la production.

VNA/CVN