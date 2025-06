Les ZI et ZF de Hô Chi Minh-Ville visent à attirer plus de 20 milliards de dollars d'investissements

Les zones industrielles et franches de Hô Chi Minh-Ville visent à attirer plus de 20 milliards de dollars d'investissements pour la période 2025-2030, après la fusion de trois localités, Bà Ria-Vung Tàu, Binh Duong et Hô Chi Minh-Ville.

>> Hô Chi Minh-Ville revoit son plan d’urbanisme pour le futur

>> Le chef du Parti appelle à faire de Hô Chi Minh-Ville une mégapole internationale

Photo : VNA/CVN

L'investissement moyen attiré sera de 8 à 10 millions de dollars par hectare et 70% du capital d'investissement total enregistré sera décaissé dans les délais.

Ces objectifs spécifiques pour la période 2025-2030 ont été approuvés par les délégués lors du 5e Congrès du Comité du Parti du Comité de gestion des zones industrielles et franches de Hô Chi Minh-Ville pour la période 2025-2030, qui s'est tenu le 22 juin.

Photo : VNA/CVN

Les délégués ont également convenu de planifier la division des zones industrielles et franches de 13.000 à 13.300 ha ; des terres des zones franches et des parcs industriels éligibles à la location de 6.500 à 6.800 ha ; et de transformer quatre à cinq zones industrielles existants en zones industrielles écologiques.

Lors de la réunion, les délégués ont fixé comme objectif d’élargir l'espace de développement industriel, d’orienter vers le développement des hautes technologies, des technologies vertes et du numérique, d'améliorer la productivité et la compétitivité, de promouvoir le développement économique et culturel, d'assurer le bien-être social, de prendre soin de la vie des travailleurs et des ouvriers, et de maintenir la stabilité politique, l'ordre social et la sécurité dans ces zones.

VNA/CVN