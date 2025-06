Renforcement du partenariat commercial entre le Vietnam et le Cambodge

Un séminaire sur le partenariat commercial entre le Vietnam et le Cambodge s’est tenu le 19 juin au siège du ministère cambodgien du Commerce, à Phnom Penh. L’événement visait à renforcer les échanges économiques bilatéraux, en créant un espace de rencontre, de présentation et de mise en relation pour les entreprises et associations des deux pays.