Le Vietnam condamne les escalades dangereuses au Moyen-Orient

Le Vietnam est profondément préoccupé par les tensions actuelles au Moyen-Orient et condamne les actes dangereux d'escalade, le recours à la force et les violations du droit international, de la Charte des Nations unies et de la souveraineté des nations, a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Pham Thu Hang.