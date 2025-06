Efforts constants pour promouvoir le paiement sans numéraire

Le paiement sans numéraire est devenu courant et incontournable. Aujourd’hui, avec un smartphone et un compte bancaire, les Vietnamiens peuvent passer toute une journée sans utiliser d’argent liquide.

>> Le paiement sans numéraire contribue à l’économie

Au cours de la dernière décennie, le pays a connu une forte adoption du paiement numérique, faisant des transactions sans numéraire un mode de vie pour des millions de Vietnamiens. De l’essor des portefeuilles électroniques aux paiements par code QR, en passant par les transferts entre particuliers et les paiements transfrontaliers, plusieurs tendances émergentes façonnent le paysage des paiements numériques au Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Cette révolution se traduit par l’abandon progressif des espèces au profit de méthodes de paiement pratiques, sécurisées et efficaces. Portefeuilles électroniques, code QR, cartes sans contact et solutions fintech innovantes ont joué un rôle central dans la transformation du paysage des paiements.

Croissance spectaculaire

Le paiement électronique est aujourd’hui omniprésent. Ainsi, utilisé dans les restaurants, les magasins de détail et même chez les vendeurs ambulants, il a facilité les transactions sans contact, particulièrement pendant la pandémie de COVID-19. Les clients apprécient la rapidité et la simplicité d’un simple scan pour payer.

Il y a encore six ans, peu de gens imaginaient que les portefeuilles physiques deviendraient obsolètes. À l’époque, scanner un code QR pour acheter un café, réserver un véhicule ou faire des achats en ligne paraissait encore étrange à la majorité des consommateurs. Aujourd’hui, avec un smartphone et un compte bancaire, les Vietnamiens peuvent passer toute une journée sans utiliser d’argent liquide.

En 2024, le Vietnam a recensé 17,7 milliards de transactions numériques, d’une valeur totale de 295 billions de dôngs, soit une hausse de 56% en nombre et de 32% en valeur par rapport à 2023.

En 2019, pour la première fois, le journal Tuôi Tre (La Jeunesse) s’est coordonné avec le Département des paiements, celui de la communication de la Banque d’État du Vietnam (BEV), l’Association du commerce électronique et la Société nationale de paiement (Napas) pour organiser la Journée sans numéraire, le 16 juin. À cette époque-là, les dirigeants de la BEV reconnaissaient que le paiement électronique était une tendance forte, en développement rapide, mais que le principal défi consistait à accompagner les personnes encore réticentes à franchir le pas.

Depuis, en six ans, le Vietnam a connu une véritable explosion des paiements numériques, passant d’un système essentiellement basé sur l’argent liquide à une économie où le paiement sans numéraire devient la norme. Cette évolution a été favorisée par l’adoption de technologies numériques, comme les applications mobiles et le code QR, ainsi que par les efforts du gouvernement.

Nguyên Hùng Long, directeur général adjoint de Napas, souligne qu’il y a quelques

années, personne n’imaginait que l’on pourrait se passer complètement de billets. Aujourd’hui, pour beaucoup - notamment les jeunes -, un smartphone suffit à régler toutes leurs dépenses quotidiennes : petit-déjeuner, café, courses, transports, cinéma, achats en ligne… Le paiement par téléphone portable a profondément modifié les habitudes de consommation. Désormais, les achats et les paiements peuvent se faire facilement depuis chez soi.

Par ailleurs, la numérisation des comptes et la généralisation des paiements mobiles ont simplifié la vie des usagers et contribué au développement économique. Pham Anh Tuân, directeur du Département des paiements de la BEV, indique que les paiements non monétaires augmentent de 30 à 40% par an en moyenne. Les paiements par code QR, en particulier, ont bondi de 104% en volume et de plus de 97% en valeur rien qu’en 2024. Les portefeuilles électroniques et les cartes sont utilisés pour régler les factures du quotidien : téléphone, électricité, eau, commandes en ligne, frais hospitaliers, etc.

Photo : VNA/CVN

Environnement numérique

Récemment, ce mode de paie-ment est devenu encore plus pratique avec l’introduction de haut-parleurs de notification dans les points de vente. Ces dispositifs permettent aux commerçants de recevoir immédiatement une confirmation vocale des transactions, sans avoir à vérifier manuellement.

Selon M. Tuân, “autrefois, sortir sans argent liquide signifiait ne rien pouvoir acheter. Aujourd’hui, et demain encore plus, tous les services bancaires seront accessibles dans un environnement numérique”. Les smartphones deviennent ainsi le lien principal entre clients, banques et prestataires de services. De nombreuses nouvelles technologies sont adoptées : plusieurs banques ont déjà lancé Apple Pay, Google Pay, et les paiements via montres connectées. Ces dispositifs rendent les paiements encore plus rapides et intuitifs.

Entrant dans sa septième année, la Journée sans numéraire ne se limite plus à la sensibilisation. Elle tend à devenir une véritable plateforme nationale pour l’essor du paiement numérique. L’objectif est qu’à la fin de 2025, 75% des transactions au Vietnam soient sans numéraire, que les paiements mobiles doublent, et que 100% des supermarchés, centres commerciaux et fournisseurs d’électricité, d’eau et de télécommunications acceptent les paiements électroniques.

Thê Linh/CVN