Les entreprises vietnamiennes visent le marché du Moyen-Orient

Alors que le commerce mondial est confronté à des incertitudes croissantes et à des risques tarifaires, notamment de la part des États-Unis, les entreprises vietnamiennes se tournent de plus en plus vers le Moyen-Orient, un marché d'exportation stable et inexploité.

Selon Pham Binh An, directeur adjoint de l'Institut d'études du développement de Hô Chi Minh-Ville, les nouvelles politiques tarifaires des États-Unis accentuent la pression sur des pays comme le Vietnam, incitant de nombreuses entreprises à se tourner vers des marchés moins exposés, comme le Moyen-Orient.

Les exportateurs d'acier vietnamiens ont fait l'objet à eux seuls de 32 enquêtes de défense commerciale sur 12 marchés en 2024, soit près du double du chiffre de 2023. De plus, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (MACF) de l'UE, entré en vigueur en octobre 2023, exige des exportateurs une déclaration carbone stricte.

Dans ce contexte, des entreprises comme Secoin, un fabricant leader de produits décoratifs haut de gamme, diversifient leurs activités en dehors des marchés traditionnels.

Les États-Unis représentaient autrefois plus de 50% du chiffre d'affaires à l'exportation de l'entreprise, mais ce n'est plus une priorité absolue, a déclaré Vo Thi Lien Huong, PDG de Secoin, ajoutant que Secoin se restructure afin de répartir les risques et d'éviter de mettre tous ses œufs dans le même panier.

Secoin considère désormais le Moyen-Orient comme un marché de croissance clé, compte tenu de sa forte demande de produits artistiques et hautement personnalisés, un domaine dans lequel l'entreprise excelle. Secoin investit dans la R&D afin de développer des lignes haut de gamme exclusives pour la région.

L'Accord de partenariat économique global (CEPA) récemment signé entre le Vietnam et les Émirats arabes unis (EAU) en octobre 2024 devrait stimuler davantage les échanges commerciaux et les opportunités d'investissement dans la région.

D'autres entreprises vietnamiennes gagnent également en présence au Moyen-Orient. Dony Garment Company, par exemple, a maintenu un taux de croissance annuel de ses exportations vers la région de 15 à 20 %, même sans incitations commerciales officielles.

Pham Quang Anh, directeur de Dony Garment Company, a souligné que dans le contexte instable actuel, la diversification des marchés d'exportation est devenue essentielle à la résilience des entreprises. Il a ajouté que son entreprise collabore activement avec des partenaires au Moyen-Orient afin de développer des produits sur mesure et de proposer des prix plus compétitifs.

Patience et préparation rigoureuses sont nécessaires

L'accès au marché du Moyen-Orient reste toutefois difficile, notamment en raison des exigences Halal, qui couvrent tous les aspects, des matières premières à l'emballage et à la logistique.

Nguyên Ngoc Luân, directeur de Global Trading Link, exportateur de café, a souligné les difficultés liées au respect des normes Halal, précisant que les normes de certification Halal varient d'un pays à l'autre. Le respect des exigences d'un pays ne garantit pas la conformité dans un autre.

Nguyên Ngoc Luân a indiqué que son entreprise a dû faire face à des coûts élevés, jusqu'à 20 à 30 % plus élevés, pour moderniser ses installations et former son personnel depuis le début des préparatifs en 2021. Malgré cet investissement, il estime que l'entreprise n'a atteint que 50 % de son potentiel commercial dans la région.

De même, le directeur de Dony Garment Company, Pham Quang Anh, a souligné l'impact des facteurs géopolitiques, précisant que pendant la crise de la mer Rouge, les expéditions vers le Moyen-Orient ont été retardées jusqu'à quatre mois, avec des coûts multipliés par quatre, voire cinq.

Il a appelé à une promotion proactive du marché et à un soutien gouvernemental plus important pour aider les exportateurs vietnamiens à s'implanter solidement sur le marché.

Sans être trop exigeant, le marché du Moyen-Orient a des exigences spécifiques, ancrées dans la culture et la religion. La réussite exige une compréhension approfondie des coutumes locales et le respect total des normes halal tout au long du processus de production.

Avec une préparation adéquate, des investissements stratégiques et le soutien gouvernemental, le Moyen-Orient présente un fort potentiel comme destination à long terme pour les exportations vietnamiennes.

