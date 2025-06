La zone de libre commerce de Dà Nang voit le jour

>> Création de la Zone de libre commerce de Dà Nang

S'exprimant lors de la cérémonie, le vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoà Binh a hautement apprécié les efforts de la ville de Dà Nang pour concrétiser la politique du Parti, de l'Assemblée nationale et du gouvernement visant à créer la zone de libre commerce. Ce lieu connectera l'économie mondiale et stimulera l'économie actuelle de Dà Nang, l'avenir de Dà Nang après la fusion avec Quang Nam et l'économie nationale dans son ensemble.

Selon le vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoà Binh, outre la zone de libre commerce, l'Assemblée nationale et le gouvernement permettent également à Dà Nang de mettre en œuvre de nombreuses initiatives économiques, telles que : un centre financier, un port en eau profonde, une rivière de lumière… Tous ces projets contribueront au développement plus vigoureux de Dà Nang dans l’avenir.

Nguyên Hoà Binh est convaincu qu'avec une équipe unie, dynamique et créative et un moyen de séduire les investisseurs à Dà Nang, tous les projets futurs prévus deviendront réalité.

Le président du Comité populaire de Dà Nang, Lê Trung Chinh, a déclaré que la création de cette zone est considérée comme une étape décisive, un nouveau modèle institutionnel, avec l'espoir de créer un espace de développement international, capable de mener la croissance verte, l'innovation et d'attirer les investissements stratégiques.

Selon Lê Trung Chinh, la ville a également activement examiné et élaboré un plan, comportant une série de tâches à mettre en œuvre dans les prochains temps pour la mise en service rapide de la zone de libre commerce de Dà Nang. Parallèlement, la ville continue de proposer l'ajout de nouveaux mécanismes et politiques plus ouverts et plus performants applicables à la zone de libre commerce de Dà Nang, sous l'autorité de l'Assemblée nationale, du gouvernement et du Premier ministre, et de les soumettre aux autorités compétentes pour examen et décision.

Cette nouvelle zone comprendra plusieurs pôles fonctionnels : production, logistique, commerce et services, industries des technologies numériques, technologies de l'information et innovation…

Le projet vise à faire de Dà Nang un centre économique régional et un pôle de croissance stratégique pour le Centre et l’ensemble du pays. À plus long terme, la zone ambitionne de devenir un maillon clé des chaînes d'approvisionnement mondiales et régionales en Asie-Pacifique, en lien avec le port de Liên Chiêu, l'aéroport international de Dà Nang et le corridor économique Est-Ouest. Elle contribuera également au développement des hautes technologies, de l’innovation et de la transformation numérique, soutenant ainsi la restructuration économique durable de la ville après la fusion avec la province de Quang Nam.

Par ailleurs, le projet prévoit une articulation avec le futur Centre financier international de Dà Nang, afin de créer un écosystème économique moderne, intelligent et compétitif, renforçant le positionnement du Vietnam sur la scène régionale et internationale.

Lors de la cérémonie, le Comité populaire de la ville de Dà Nang a remis un protocole d'accord sur l'investissement dans la zone de libre commerce de Dà Nang à un certain nombre d'investisseurs stratégiques, dont Sun Group Corporation avec le projet "Investissement dans la construction et l'exploitation d'infrastructures de zones fonctionnelles aux emplacements 5, 6 et 7 d'une superficie d'environ 645 ha.

