Les Prix Industrie 4.0 récompensent 125 entreprises et individus exceptionnels

125 entreprises et individus exceptionnels ont été récompensés lors de la cérémonie des Prix Industrie 4.0 2025, organisée le 22 juin à Hanoï par l’Union vietnamienne des associations scientifiques et technologiques (VUSTA), en collaboration avec l’Association vietnamienne d’automatisation et l’Institut d’innovation et de transformation numérique.

Ces prix annuels visent à récompenser les organisations, les entreprises et les individus pour leurs contributions remarquables à la transformation numérique, à l’innovation technologique et au développement de modèles de production intelligents au Vietnam.

Photo : Tuân Anh/CVN

Cette année, l’événement a attiré plus de 350 candidatures provenant de villes et de provinces du pays, témoignant d’un intérêt et d’un engagement croissants pour la quatrième révolution industrielle.

Parmi les lauréats, le Top 10 des entreprises de l’Industrie 4.0 comprend des noms prestigieux tels que PetroVietnam, Unilever Vietnam, Heineken Vietnam et la Compagnie par actions Thanh Thanh Cong - Biên Hoa.

Parmi les 22 meilleures entreprises en sciences, technologies, innovation et transformation numérique, on comptait des organisations de premier plan telles que CT Group, Phenikaa-X, Vietnam Airlines, Agribank et MB Bank.

Par ailleurs, 68 entreprises ont été récompensées pour le développement de produits numériques intelligents et de solutions technologiques exceptionnelles. Parmi les entreprises les plus connues, on compte VNPT iAlert, Viewpro et AquaX, dont les produits ont contribué à améliorer la productivité, la sécurité et l’infrastructure numérique dans divers secteurs.

La cérémonie a également récompensé 25 leaders et entrepreneurs pionniers ayant apporté une contribution exceptionnelle à l’innovation et à la transformation numérique au Vietnam.

Les Prix Industrie 4.0 s’inscrivent dans le cadre plus large de la mise en œuvre de la résolution n°57-NQ/TW, publiée par le Politburo le 22 décembre 2024, qui définit les orientations stratégiques pour les avancées dans les domaines des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique.

Les prix sont également conformes à la décision du Premier ministre n°749/QD-TTg, datée du 3 juin 2020, approuvant le programme national de transformation numérique jusqu’en 2025, avec une vision jusqu’en 2030.

VNA/CVN