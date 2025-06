Faire des flux d'IDE un véritable levier d'innovation

Photo : VNA/CVN

À cet égard, le gouvernement a publié le décret n° 35/2022/ND-CP du 28 mai 2022, réglementant la gestion des zones industrielles et économiques. Au niveau national, les procédures établies dans le précédent décret n° 82/2018/ND-CP pour la création de ces zones ont été supprimées, afin de raccourcir les délais de préparation et d'investissement et de simplifier l'approbation des politiques associées.

En outre, la loi n° 57/2024/QH15 adoptée par l'Assemblée nationale, modifiant et complétant plusieurs articles des lois sur l'investissement, la planification et le partenariat public-privé, a simplifié de nombreuses procédures administratives liées aux projets d'infrastructures et aux projets secondaires dans les zones industrielles et économiques. Par ailleurs, l'approbation des politiques d'investissement pour ces projets a été transférée aux Comités populaires provinciaux, en vue d'en accélérer la mise en œuvre.

La nouvelle législation introduit également des procédures d'investissement spéciales – avec la délivrance de certificats d'enregistrement des investissements en 15 jours – pour les projets dans les domaines de l'innovation, des semi-conducteurs et des hautes technologies. Parallèlement, la politique d'attraction des IDE est désormais liée à des exigences en matière de transfert de technologies et de renforcement des capacités nationales.

Le ministère des Finances s'emploie par ailleurs à mettre en place un mécanisme pour la création de zones industrielles spécialisées dans l'intelligence artificielle ainsi que de zone industrielles intelligentes.

Photo : VNA/CVN

Le gouvernement a également approuvé une stratégie de développement de l'industrie des semi-conducteurs, avec pour ambition de former 50 000 spécialistes d'ici 2030. Pour atteindre cet objectif, le Vietnam collabore avec des géants mondiaux tels que Siemens, Intel, Coherent, ainsi qu'avec l'Université d’État de l'Arizona, afin de créer un centre national de recherche et de conception de puces électroniques.

Dans l'objectif de maîtriser les technologies clés, le gouvernement encourage également les entreprises vietnamiennes à collaborer avec des partenaires étrangers, voire à acquérir ou fusionner avec des entreprises détentrices de savoir-faire stratégique.

"Toutes ces solutions, qu'elles soient d'ordre technologique ou humain, visent à garantir que les flux de capitaux IDE au Vietnam stimulent véritablement l'innovation et le développement durable", a conclu le ministre.

VNA/CVN