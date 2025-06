Solutions radicales pour assurer la sécurité énergétique

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé récemment une dépêche concernant la mise en œuvre des mesures impactantes et concertées afin de garantir l’approvisionnement en électricité durant la période de pic de consommation de 2025 et les années suivantes.

>> Électricité du Vietnam relève le défi de l’approvisionnement en électricité

>> Le prix de détail de l'électricité au Vietnam augmente de 4,8%

La dépêche a été adressée aux ministres de l’Industrie et du Commerce, des Finances, de l’Agriculture et de l’Environnement, aux présidents des Comités populaires des provinces et des villes relevant de l’autorité centrale, ainsi qu’aux dirigeants du groupe Électricité du Vietnam (EVN), du Groupe gazo-pétrolier du Vietnam (Petrovietnam), du Groupe national des industries du charbon et des minéraux du Vietnam (Vinacomin) et de Dong Bac Corporation.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rappelé que la garantie de la sécurité énergétique nationale et d’un approvisionnement suffisant en électricité constituait un facteur fondamental et décisif pour la réussite des objectifs de croissance socio-économique du pays. Dès le début de cette année, le gouvernement et son chef ont ainsi donné des orientations proactives et fermes pour assurer un approvisionnement énergétique stable.

Forte demande en électricité

La demande en électricité en 2025 pourrait enregistrer une hausse de 12,2% sur un an, supérieure à l’augmentation de 10,1% observée en 2024. La charge de pointe nationale est estimée à 54.510 MW, soit une hausse de 11,3% en glissement annuel. Afin de répondre à cette demande durant les mois de pointe de mai, juin et juillet, et sur le plus long terme, Pham Minh Chinh a exigé des ministères et groupes concernés une application stricte des résolutions du gouvernement, ainsi que des directives et dépêches de son chef. Il leur a aussi demandé de renforcer la gouvernance étatique, les inspections et la supervision de la gestion des infrastructures électriques relevant de leur responsabilité, afin de garantir un approvisionnement électrique stable.

Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, a été chargé d’organiser en urgence la mise en œuvre du 8e Plan directeur de l’énergie révisé et de publier rapidement un plan d’action pour atteindre les objectifs fixés. Il est tenu responsable, devant le gouvernement et le Premier ministre, de l’approvisionnement en électricité pour la production, les activités commerciales et la vie quotidienne.

Il est également nécessaire de garantir une production optimale pendant les périodes de pointe. Pour les centrales hydroélectriques, il convient d’assurer un stockage maximal d’eau, en tenant compte du processus de gestion inter-bassins et des prévisions météorologiques et hydrologiques, pour garantir à la fois la production à pleine capacité et l’approvisionnement de secours.

Concernant les centrales thermiques au charbon, les autorités sont appelées à sécuriser de manière proactive l’approvisionnement en combustible, à effectuer régulièrement les opérations de maintenance et de réparation, à disposer de pièces de rechange et d’équipements suffisants, afin d’assurer un fonctionnement stable à pleine capacité et de minimiser les pannes pendant les périodes critiques.

Pham Minh Chinh a également souligné la nécessité de garantir un approvisionnement régulier en gaz pour répondre aux besoins des centrales thermiques fonctionnant au gaz, tout en renforçant les capacités de stockage et d’accumulation d’électricité, dans le but d’optimiser la performance des centrales éoliennes et solaires.

En ce qui concerne les projets énergétiques clés, le ministre de l’Industrie et du Commerce a été invité à accélérer leur mise en œuvre, notamment la centrale thermique de Nhon Trach 3, qui doit être mise en service d’ici fin juin, et celle de Nhon Trach 4, prévue pour août.

Enfin, le Premier ministre a demandé aux présidents des comités populaires provinciaux et municipaux d’instruire les autorités locales à coopérer étroitement avec les ministères, EVN et les investisseurs dans les projets hydroélectriques, éoliens et solaires. Il s’agit de gérer rationnellement l’utilisation de l’eau pour l’agriculture et les besoins quotidiens, de privilégier les réserves en eau, d’optimiser les ressources renouvelables pour produire de l’électricité aux heures de pointe, et de multiplier les mesures en faveur d’une utilisation économique et efficace de l’eau et des énergies renouvelables. EVN a présenté une série de mesures proactives visant à garantir un approvisionnement stable en électricité dans tout le pays en 2025, face à une forte augmentation de la demande nationale.

Selon l’entreprise, la capacité de charge totale du système devrait atteindre 54.510 MW cette année, soit une hausse de 11,35% par rapport à 2024. La production commerciale d’électricité est estimée à 300,9 milliards de kWh, avec des plans d’urgence pouvant porter ce chiffre à 305,6 milliards de kWh pour faire face à des scénarios de forte croissance. Cet avertissement intervient alors que des vagues de chaleur commencent à toucher certaines régions du pays, notamment le Nord et le Sud, où les températures atteignent déjà les 38°C. Cette hausse des températures a entraîné une augmentation significative de la consommation d’électricité, en particulier pour la climatisation et les besoins domestiques.

“Cela exerce une pression considérable sur le réseau national, de la production à la distribution en passant par le transport”, a souligné Vo Quang Lâm, directeur général adjoint d’EVN. “Assurer un approvisionnement électrique stable pendant les pics de chaleur exige non seulement les efforts du secteur de l’électricité, mais aussi une collaboration étroite des ménages, des entreprises et de l’ensemble de la communauté”, a-t-il ajouté.

Scénarios d’approvisionnement

Si le temps plus frais du début d’année a légèrement freiné la demande, EVN a indiqué que la production commerciale d’électricité au premier trimestre 2025 avait tout de même atteint 63,645 milliards de kWh, soit une augmentation de 4,43% en glissement annuel. Toutefois, la demande devrait continuer de croître avec l’intensification de la saison chaude.

Le groupe a élaboré plusieurs scénarios d’approvisionnement afin de garantir la sécurité énergétique, incluant des prévisions de croissance de la demande pouvant atteindre 12 à 13%. Il pilote actuellement dix grands projets énergétiques représentant une capacité totale de 8.800 MW, dont les principaux travaux doivent être achevés en 2025. Parmi ceux-ci figurent l’extension de la centrale hydroélectrique de Hoa Binh, la centrale thermique de Quang Trach I, d’importantes lignes de transport ainsi que la connexion de Côn Dao au réseau national.

Outre les investissements dans les infrastructures, EVN et ses filiales mettent en œuvre plusieurs initiatives de gestion de la demande, notamment des transferts de charge, des campagnes de sensibilisation à l’économie d’énergie, ainsi que des mesures incitant les clients à utiliser l’électricité de manière plus sûre et plus efficace.

Thê Linh/CVN