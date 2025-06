Cà Mau développe efficacement ses modèles de crevetticulture

Les modèles de crevetticulture respectueux de l’environnement, combinant riz-crevettes ou forêt-crevettes, permettent non seulement aux éleveurs de la province de Cà Mau (Sud) de générer des revenus de plusieurs centaines de millions de dôngs par an, mais contribuent également à la préservation de l’écosystème local.

Face aux défis majeurs posés par le changement climatique, l’Association des agriculteurs de la province de Cà Mau a activement accompagné ses membres, éleveurs et cultivateurs, dans le développement de modèles de production durables.

C’est le cas de Trân Van Quyêt, membre de la coopérative riz-crevettes de Tri Luc, dans le district de Thoi Binh. Il figure parmi les éleveurs ayant mis en œuvre avec succès un modèle d’élevage en rotation crevettes-riz, particulièrement adapté aux aléas climatiques.

Selon M. Van Quyêt, sur ses deux hectares, il pratique un élevage de crevettes tigrées combiné à des crabes et poissons pendant la saison sèche de six mois, lorsque l’eau est salée. À l’arrivée de la saison des pluies, il évacue l’eau salée et utilise l’eau de pluie pour cultiver du riz et élever des crevettes géantes d’eau douce. Ce modèle n’utilise ni engrais chimiques, ni pesticides, réduisant ainsi considérablement les coûts de production tout en lui assurant un revenu d’environ 150 millions de dôngs par hectare et par an.

Dans les zones de mangrove, le modèle crevettes-forêt, développé depuis de nombreuses années, est également un exemple de synergie entre aquaculture et protection de l’environnement. Ce modèle repose sur la cohabitation harmonieuse entre les élevages et la forêt : la canopée protège les espèces élevées, tandis que les éleveurs veillent à la préservation forestière, créant ainsi un système écologique durable.

La famille de Trân Minh Tri, dans la commune de Viên An Dông (district de Ngoc Hiên), en est une illustration typique. Sur 15 ha d’élevage sous canopée forestière, M. Minh Tri génère chaque année un revenu de plus de 500 millions de dôngs grâce à ce modèle.

"Sous couvert forestier, il suffit de sélectionner de bonnes souches de crevettes et de les lâcher dans les bassins ; elles trouvent elles-mêmes leur nourriture et grandissent naturellement", explique-t-il. Ces crevettes écologiques sont entièrement destinées à l’exportation.

Ce modèle assure non seulement des moyens de subsistance stables, mais contribue aussi activement à la protection et au développement des forêts côtières. À l’heure actuelle, la province de Cà Mau compte environ 25.000 ha de crevettes écologiques, pour une production annuelle de plus de 10.000 tonnes.

Des modèles d’élevage adaptés au changement climatique

Selon Huynh Quôc Hung, président de l’Association des agriculteurs de Cà Mau, cette province située à l’extrême sud du pays, bordée par la mer sur trois côtés, est particulièrement vulnérable aux effets du changement climatique. Sécheresses, salinisation, glissements de terrain et tempêtes inhabituelles ont un impact de plus en plus marqué sur la production agricole et donc la vie des habitants.

Ces dernières années, la province a connu en saison sèche des hausses importantes de température, une forte pénurie d’eau douce et une intrusion saline jusque dans les terres agricoles. En saison des pluies, les tornades se multiplient, les précipitations exceptionnelles entraînent des inondations urbaines, des marées hautes et la montée du niveau de la mer provoque des érosions côtières et des affaissements de terrain.

Pour y faire face, l’Association des agriculteurs de Cà Mau a mis en place de nombreuses mesures pour aider les paysans à adapter leur production et à construire des modèles résilients, en phase avec les nouvelles réalités climatiques.

Dans le secteur de l’aquaculture, plusieurs modèles s’imposent : le modèle de crevettes à pattes blanches en culture super intensive dégage un bénéfice moyen de 350 millions de dôngs/ha/an ; le modèle de crevettes tigrées noires en culture extensive améliorée rapporte environ 60 millions de dôngs/ha/an ; le modèle riz-crevettes, très largement adopté, combine une production de riz (bénéfice moyen de 18 millions de dôngs/ha) à celle de crevettes et autres produits aquatiques (bénéfice de 60 millions de dôngs/ha), pour un bénéfice total d’environ 78 millions de dôngs/ha; le modèle écologique de crevettes sous canopée forestière permet une productivité de 250 à 350 kg/ha, pour un coût de production d’environ 30 millions de dôngs/ha/an, et un bénéfice moyen de 70 millions de dôngs/ha/an : le crabe en intercalaire offre un rendement de 180 kg/ha, pour un bénéfice moyen de 50 millions de dôngs/ha/an.

Vers une aquaculture verte et intelligente

L’Association des agriculteurs de Cà Mau encourage activement les pratiques d’adaptation au changement climatique et reconnaît l’importance des forêts dans le développement des modèles d’élevage écologique. Elle promeut également la création d’associations professionnelles comme noyaux de futures coopératives de nouvelle génération.

L’objectif est clair : renforcer l’application des technologies 4.0, accélérer la transition numérique dans la production, améliorer la connexion au marché et favoriser la construction de marques fortes.

Un autre enjeu fondamental est d’amener les agriculteurs à passer d’une logique de production agricole à une vision d’économie agricole durable, respectueuse de l’environnement et tournée vers l’avenir.

