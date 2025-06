Le président de Vingroup apporte près de 88 millions d'actions VIC à VinSpeed

Le milliardaire Pham Nhât Vuong, président de la Société par actions Vingroup (VIC), apportera plus de 87,5 millions d'actions VIC à la Société par actions VinSpeed High-Speed Rail Investment and Development (VinSpeed), créée pour investir dans le projet de ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud.

Selon un récent document déposé auprès de la Commission nationale des valeurs mobilières et de la Bourse de Hô Chi Minh-Ville (HoSE), Pham Nhât Vuong, également président et directeur général de VinSpeed, s'est inscrit pour transférer plus de 87,5 millions d'actions VIC, soit 2,26% du capital social de VIC, à titre d'apport en capital à VinSpeed.

La transaction de transfert de propriété devrait être réalisée par l'intermédiaire de la Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) entre le 24 juin et le 23 juillet prochain. Après la transaction, Nhât Vuong détiendra toujours près de 450 millions d'actions VIC, soit 11,6% du capital social de Vingroup.

Auparavant, Nhât Vuong avait transféré plus de 48 millions d'actions VIC à VinSpeed.

À la clôture de la séance de bourse du 19 juin, le cours de l'action VIC s'élevait à 89.400 dôngs (3,44 dollars). La valeur totale des plus de 87,5 millions d'actions VIC s'élevait ainsi à plus de 7 800 milliards de dôngs (300 millions de dollars).

Le projet de ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud, dont l'achèvement est prévu d'ici 2030, vise à jeter les bases d'un secteur ferroviaire moderne au Vietnam et à stimuler le développement économique régional, positionnant ainsi le pays sur la voie d'un essor économique majeur dans une ère d'essor national.

VinSpeed s'est engagé à débuter la construction avant décembre 2025, accélérant ainsi le calendrier du projet pour une mise en service complète du réseau ferroviaire d'ici décembre 2030. L'entreprise est actuellement en pourparlers avec des partenaires de premier plan en Chine, en Allemagne et au Japon afin de faciliter le transfert de technologie et la production nationale de locomotives, de voitures et de systèmes de signalisation.

Parallèlement, VinSpeed prévoit de mettre en œuvre une formation rapide de la main-d'œuvre afin de localiser les compétences techniques et de favoriser l'autonomie du Vietnam en matière de développement ferroviaire.

