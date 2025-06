Le commerce électronique transfrontalier vietnamien en pleine expansion

De plus en plus d'entreprises vietnamiennes s'impliquent activement dans le commerce en ligne et le commerce électronique transfrontalier. Cependant, pour consolider leur position sur les plateformes numériques mondiales, elles doivent renforcer leur transformation numérique, innover leurs produits et répondre aux exigences des plateformes commerciales.

Photo : HNM/CVN

À la mi-juin 2025, en collaboration avec Alibaba.com, l'Agence vietnamienne de promotion du commerce, relevant du ministère de l'Industrie et du Commerce, a sélectionné 200 petites et moyennes entreprises exemplaires pour intégrer le programme "Pavillon national du Vietnam". Ces entreprises sont reconnues pour leurs efforts en matière de visibilité et d'accès aux acheteurs internationaux.

C'est le cas de la société par actions V. KAUS (Hô Chi Minh-Ville), spécialisée dans les fruits séchés et les épices, qui a généré 3,6 millions de dollars de chiffre d'affaires en deux ans via les plateformes internationales, dont 2,5 millions en exportations en 2024.

La participation au programme "Pavillon national du Vietnam" 2025 a doublé par rapport à 2024, illustrant le potentiel croissant du commerce électronique transfrontalier pour les entreprises vietnamiennes. Des marques comme Newbam (noix de cajou) ou Vinut (boissons) exploitent Amazon et d'autres plateformes pour élargir leur présence à l'international.

Selon Amazon, au cours des cinq dernières années, le nombre de produits vendus par les entreprises vietnamiennes a augmenté de plus de 300%, tandis que les enregistrements de marques vietnamiennes sur Amazon ont été multipliés par 35.

Toutefois, les PME vietnamiennes doivent encore relever plusieurs défis : ressources humaines limitées, manque d'informations sur les marchés étrangers, ou encore faiblesse dans la construction de stratégies et la protection des marques.

Selon le professeur associé et docteur Nguyên Thuong Lang, de l'Université nationale d'économie, les entreprises doivent se renouveler en standardisant et en numérisant l'ensemble de leurs produits. Elles doivent également obtenir des certifications de qualité et répondre aux normes internationales en matière d'hygiène, de sécurité et de technologie exigées par les grandes plateformes de commerce électronique.

L'expert a souligné en outre la nécessité de développer de puissantes plateformes de commerce électronique "Made in Vietnam", accessibles et compétitives en termes de prix, afin de mieux connecter les produits vietnamiens aux grands marchés tels que l'Europe, le Japon ou la République de Corée, plutôt que de dépendre entièrement des plateformes étrangères.

VNA/CVN