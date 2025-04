La grande victoire du printemps 1975 en images

Lancée le 15 avril, une exposition, intitulée "L’épopée de la grande victoire du printemps", est organisée conjointement par le Musée d’histoire militaire du Vietnam, le Département des archives et documents d’État, le groupe Viettel et la Bibliothèque militaire.

Près de 300 photos, documents et objets sont exposés, répartis en trois sections thématiques : "De la Conférence de Genève aux Accords de paix de Paris", "La grande victoire du printemps de 1975" et "L’Écho de la grande victoire du printemps".

De nombreux objets sont présentés au public pour la première fois. Parmi les pièces remarquables, citons une machine à écrire utilisée en 1973 par le lieutenant-général Trân Van Trà, chef de la délégation militaire du Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud-Vietnam à la Commission militaire mixte quadripartite à Saïgon, et une boussole utilisée par le général Van Tiên Dung pendant la campagne des Hauts plateaux du Centre et la campagne Hô Chi Minh en 1975.

Outre des objets historiques, l’exposition présente également des technologies militaires et de défense de pointe développées par le groupe Viettel. Parmi les pièces phares figurent un radar de surveillance maritime à moyenne portée, un radar de défense aérienne 3D de niveau tactique et un système de surveillance électro-optique multicanal à longue portée. Plusieurs de ces innovations ont reçu des distinctions prestigieuses, telles que le Prix Hô Chi Minh pour la science et la technologie et le Premier Prix des 24e Prix de l’innovation de la jeunesse militaire en 2024.

Dans son discours d’ouverture, le colonel Dinh Xuân Hoa, directeur adjoint du Musée d’histoire militaire du Vietnam, a déclaré que l’exposition visait à sensibiliser et à encourager les militaires et le public à perpétuer la tradition patriotique et l’esprit de la Grande victoire du Printemps 1975.

Elle met en lumière la volonté d’autonomie et la détermination à construire et à défendre la patrie, transformant les glorieuses réalisations passées en motivation pour accomplir la mission historique de la nation dans une nouvelle ère, celle de l’essor de la nation, a-t-il ajouté.

VNA/CVN