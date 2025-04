Ouverture du 4e Sommet du Partenariat pour la croissance verte à Hanoï

Il s’agit du premier sommet multilatéral sur la croissance verte organisé au Vietnam, réunissant plus de 1.000 délégués venus d’une quarantaine de pays et d’organisations internationales.

Dans son discours d’ouverture, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné le prestige du Sommet du P4G en tant que premier forum mondial visant à promouvoir le partenariat public-privé et connecter les gouvernements, entreprises et organisations sociales pour aborder des mesures révolutionnaires au profit de la croissance verte et contribuer à la mise en œuvre des Objectifs des Nations Unies de développement durable d’ici 2030.

Selon lui, outre la transformation numérique, le Vietnam identifie la transformation verte comme une nécessité objective, un facteur clé et une force motrice révolutionnaire pour promouvoir une croissance rapide et un développement durable, concrétisant l'objectif stratégique de devenir un pays en développement ayant une industrie moderne et un revenu intermédiaire élevé d'ici 2030 et un pays développé à revenu élevé d'ici 2045, tout en contribuant à la réalisation progressive des engagements du Vietnam à la COP26 vers zéro émission nette d'ici 2050.

Trois mesures

Le chef du gouvernement vietnamien a proposé trois mesures pour promouvoir le processus de transformation verte dont l’homme est placé au cœur.

Premièrement, promouvoir le perfectionnement de la pensée verte, en mettant l’accent sur le développement de la science et de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique associées à la croissance verte.

Deuxièmement, bâtir une communauté verte responsable dans lequel le gouvernement devrait donner des orientations, construire des institutions stables, favorables à la croissance verte. Le secteur privé jouera le rôle noyau dans l’investissement technologique et la popularisation des normes vertes. La communauté scientifique devrait être pionnière dans le développement de technologies vertes et la formation de ressources humaines vertes.

Troisièmement, promouvoir la coopération internationale et développer les modèles de coopération verte multipartites, en particulier les partenariats public-privé (PPP), la coopération Sud-Sud, la coopération Nord-Sud, les cadres de coopération multilatérale... pour éliminer les barrières institutionnelles, accroître l'accès et accélérer la transition du capital vert, des technologies vertes et de la gouvernance verte.

Le P4G doit promouvoir son prestige, son potentiel et ses atouts pour devenir un "incubateur d’initiatives", un "laboratoire" international pour le développement durable et la croissance verte, où les projets pilotes peuvent être reproduits et où les initiatives et technologies révolutionnaires peuvent être mises en œuvre, a déclaré le dirigeant vietnamien.

Avant la cérémonie d’ouverture, Pham Minh Chinh a présidé la cérémonie d’accueil officielle en l’honneur des chefs de délégation et délégués participants. Les délégués ont assisté à une exposition sur la croissance verte.

