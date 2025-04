Le Premier ministre vietnamien reçoit un vice-Premier ministre cambodgien

Dans la matinée du 16 avril, le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu le vice-Premier ministre cambodgien Neth Savoeun, à l’occasion de sa participation au 4 e Sommet du Partenariat pour la croissance verte et les objectifs mondiaux (P4G), tenu à Hanoï.

>> Resserrer les relations bilatérales entre le Vietnam et le Cambodge

>> Le Vietnam et le Cambodge promeuvent leur coopération en matière de défense

>> Le Vietnam apprécie la croissance du Cambodge lors de l'examen des politiques commerciales

Photo : VNA/CVN

À cette occasion, Pham Minh Chinh a adressé ses meilleurs vœux au vice-Premier ministre Neth Savoeun et à sa délégation à l’occasion du Nouvel An traditionnel cambodgien, le Chol Chhnam Thmey.

Neth Savoeun a, de son côté, salué les réalisations du Vietnam en matière de développement socio-économique, qui contribuent à renforcer son rôle et sa position dans la région et sur la scène internationale.

Les deux parties se sont félicitées du développement vigoureux des relations bilatérales, et ont convenu de consolider la solidarité, d’approfondir la coopération dans les domaines de l’économie, de la sécurité, de la défense, de l’éducation, de la formation, ainsi que les échanges entre les peuples.

Photo : VNA/CVN

À cette occasion, le chef du gouvernement vietnamien a proposé que les deux parties collaborent pour achever les 16% restants des travaux de démarcation et de bornage frontaliers, afin de construire une frontière de paix, de stabilité, de coopération et de développement durable.

Il a également demandé à la partie cambodgienne de prêter attention au règlement des questions concernant le statut juridique des personnes d’origine vietnamienne au Cambodge, afin qu’elles puissent stabiliser leur vie. Il a proposé que les deux parties facilitent les activités des citoyens et entreprises vietnamiens au Cambodge, et réciproquement, contribuant ainsi au développement prospère de chaque pays et au renforcement des relations d’amitié bilatérales.

Par l’intermédiaire du vice-Premier ministre Neth Savoeun, le Premier ministre Pham Minh Chinh a transmis les vœux du Nouvel An de la part du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, et des autres dirigeants vietnamiens, au roi Norodom Sihamoni, à la reine mère Norodom Monineath Sihanouk, au président du Parti du peuple cambodgien Hun Sen, au Premier ministre Hun Manet, et aux autres dirigeants du Cambodge.

VNA/CVN