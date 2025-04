Entrevue entre le président de l'AN vietnamienne et le Premier ministre lao

Le président de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Trân Thanh Mân, a eu une entrevue avec le Premier ministre lao, Sonexay Siphandone, mercredi matin 16 avril, à l'occasion de sa participation au 4 e Sommet du Partenariat pour la croissance verte et les objectifs mondiaux 2030 (P4G) à Hanoï.

Le chef de l’organe législatif vietnamien a remercié le Premier ministre lao à la tête d’une délégation de haut rang pour assister au 4e Sommet P4G au Vietnam, contribuant considérablement au succès du Sommet.

Trân Thanh Mân a affirmé que l'AN du Vietnam coordonnerait étroitement avec l'AN lao pour promouvoir l'amélioration des institutions et des politiques, créant un cadre juridique favorable permettant aux deux gouvernements de mettre en œuvre efficacement les accords de haut niveau, les projets de coopération en matière d'investissement ainsi que les questions convenues entre eux.

Le Premier ministre lao Sonexay Siphandone a particulièrement apprécié le rôle du Vietnam dans l'organisation de ce Sommet P4G.

Il a affirmé continuer à diriger les ministères et secteurs lao afin de mettre en œuvre résolument les accords conclus lors de la récente réunion entre les deux Bureaux politiques et de la 47e session du Comité intergouvernemental Vietnam - Laos. Ces efforts visent à promouvoir la coopération dans tous les domaines, notamment la politique, les affaires étrangères, la sécurité, la défense, le commerce, l'investissement et la connectivité des transports, en mettant l'accent sur l'accélération des progrès dans les domaines économique, culturel, éducatif, sanitaire et scientifique et technique. Il a souligné l'importance de mener à bien les grands projets de coopération déjà engagés.

Ils se sont déclarés satisfaits des résultats significatifs obtenus dans les relations bilatérales, notamment de la confiance politique croissante, favorisée par des échanges réguliers de haut niveau et des mécanismes de collaboration dans divers secteurs. La coopération en matière de défense et de sécurité demeure un pilier essentiel des relations bilatérales. Entre-temps, la coopération économique, commerciale et d’investissement s’est fortement développée, et les efforts dans les domaines de l’éducation, de la culture, de la science et de la technologie, du tourisme et des échanges interpersonnels ont été activement développés.

